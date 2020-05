Der Tech-Gigant Microsoft macht aktuell durch zunehmenden Umsatz während der Corona-Krise von sich Reden und auch Gründer Bill Gates ist öfter denn je in aller Munde. Bekannt ist Microsoft aber in erster Linie für das Betriebssystem Windows. Die aktuellste Version Windows 10 ist bereits seit 2015 auf dem Markt und wird nicht nur privat, sondern auch in den meisten Unternehmen genutzt. Dennoch bleiben viele Potenziale, die das neuste Betriebssystem bietet, bis heute in etlichen Unternehmen ungenutzt.

Das bislang beste Microsoft-Betriebssystem für Unternehmen

Noch immer arbeiten viele Unternehmen mit dem veralteten Betriebssystem Windows 7. Die Gründe hierfür sind nicht immer verständlich. Manch ein Unternehmen möchte sich einfach nicht umstellen oder fürchtet sich vor einer mangelhaften Arbeitsbilanz durch die Umstellung aller Mitarbeiter.

Welche Gründe auch immer gefunden werden, sie sind nicht stark genug, um sich vor der Umstellung auf Windows 10 gerechtfertigt zu drücken. Denn nicht nur ist Windows 10 für Windows 7-Nutzer nach wie vor kostenlos zu bekommen, der Umstieg hat vielmehr auch einen ganz entscheidenden Nutzen: Selbst wenn das neue Betriebssystem anfangs als ungewohnt empfunden werden mag und nicht jeder sofort damit klarkommen wird – es ist ohne Frage die sicherere Alternative zu Windows 7.

Das liegt auch daran, dass der Support seitens Microsoft für Windows 7 seit dem 14.1.2020 eingestellt wurde. Spätestens seit Anfang des Jahres ist es also dringend ratsam, den Wechsel auf Windows 10 in jedem Unternehmen endlich zu vollziehen. Andernfalls lassen sich Risiken in Sachen Datenverlust oder in Bezug auf die Sicherheit nicht mehr zuverlässig vermeiden. Bereits ein einziger PC im gesamten Unternehmen, auf dem das veraltete Betriebssystem noch installiert ist, kann massive Schäden anrichten. Denn durch ihn wird das gesamte Netzwerk zum Risiko für einen Virenbefall oder Firmenspionage.

Die Computer schneller starten

Die Computer fahren morgens manchmal genauso langsam hoch, wie Körper und Geist nach dem Aufwachen. Dabei gehen mitunter ganze Minuten wertvoller Arbeitszeit verloren. Mit drei simplen Tricks aber lässt sich jeder Computer im Unternehmen schneller starten:

Komplizierte Passwörter schützen die Computer besser, sie sollten aber dennoch schnell einzugeben sein. Bestimmte Kombinationen lassen sich über den Ziffernblock nach einer gewissen Eingewöhnungsphase deutlich schneller eintippen, als lange Wörter. Das mag täglich erst mal nur einige Sekunden sparen, aufs Jahr gerechnet kommen aber eben ein paar Minuten zusammen. Jedes noch so schnell eingegebene Passwort kann die Zeit nicht wettmachen, die häufig beim automatischen Start etlicher Programme auf dem PC, die zur Arbeit vielleicht gar nicht benötigt werden, verlorengeht. Um diesen automatischen Programmstart zu verhindern, kann in der Suchleiste nach dem "Task-Manager" gesucht werden. Nach dem Öffnen sehen Sie oben in der Leiste an vierter Stelle den Punkt "Autostart". Dort lässt sich festlegen, welche Programme der Rechner nach dem Hochfahren automatisch öffnen soll und welche nicht. Wenn die Computer im Unternehmen abends nicht immer penibel und ordentlich heruntergefahren werden, kann es passieren, dass die im Speicher hinterlegten Anwendungsinformationen verlorengehen. Das ist nicht weiter schlimm, da Windows 10 diese beim nächsten Bootvorgang einfach erneut laden kann. Dieser Prozess allerdings nimmt Zeit in Anspruch – was sich jedoch ebenfalls einsparen lässt. Dafür muss auf das BIOS bzw. dessen Nachfolger das UEFI zugegriffen werden.

Mit einigen einfachen Mitteln lässt sich die Wartezeit auf das Hochfahren des Computers verkürzen. Foto: : stock.adobe.com © yossarian6 Mit einigen einfachen Mitteln lässt sich die Wartezeit auf das Hochfahren des Computers verkürzen. Foto: : stock.adobe.com © yossarian6

Um in das BIOS- oder das UEFI-Setup zu kommen, müssen Sie nach dem Einschalten des Computers die Taste [Entf] oder [F2] drücken oder gerückt halten. Sollte dies nicht funktionieren, dürfte ein Blick ins Handbuch des Computers weiterhelfen.

Im sogenannten "Boot-Menü", das je nach BIOS-Version unterschiedlich angeordnet sein kann, sollte als primäres Boot-Laufwerk die Festplatte oder die SSD eingestellt werden, von der aus das System gestartet wird. Auch sollte das Starten via Netzwerk deaktiviert werden. Gleiches gilt für sämtliche ungenutzte Controller, wie etwa das USB- oder das DVD-Laufwerk. Dann nämlich sucht das BIOS nicht unnötig nach einem bootfähigen Betriebssystem.

Den Speicher für schnelleres Arbeiten optimieren

Je mehr Speicher auf einem elektronischen Gerät belegt ist, desto langsamer arbeitet es in der Regel. Ein Computer bildet da keine Ausnahme. Gerade Geräte mit noch älteren HDD‑Festplatten laufen langsamer, wenn die Festplatte sich immer weiter füllt.

Nach einer Umstellung auf Windows 10 stellen viele Unternehmen fest, dass auf einmal weniger Festplattenspeicher zur Verfügung steht. Und zwar in einzelnen Fällen bis zu 20 Gigabyte. Dass liegt daran, dass Windows die vorherige Installation und die temporären Daten, die zum Upgrade auf die neue Version des Betriebssystems nötig waren, abspeichert. Bei HDDs drücken die 20 Gigabyte mitunter gleich die Geschwindigkeit und bei SSDs ist oft das Problem, dass diese insgesamt weniger Speicherplatz bieten.

Eine externe Festplatte ist immer eine Möglichkeit, die Datenmengen auf dem PC zu reduzieren. Doch es lohnt sich auch, den Computer regelmäßig von unnötigem Datenballast zu befreien, um ihn zu beschleunigen. Foto: : stock.adobe.com © andranik123 Eine externe Festplatte ist immer eine Möglichkeit, die Datenmengen auf dem PC zu reduzieren. Doch es lohnt sich auch, den Computer regelmäßig von unnötigem Datenballast zu befreien, um ihn zu beschleunigen. Foto: : stock.adobe.com © andranik123

Die erwähnten unnötigen Daten sollten Sie also loswerden. Dafür kann aus dem Startmenü die "Datenträgerbereinigung" aufgerufen werden. Bis sie startet, kann es ein paar Sekunden dauern. Sobald sich die Anwendung öffnet, kann über den Button "Systemdateien bereinigen" der Speicher wieder freigesetzt werden. Dafür werden vorher im oben befindlichen Menü am besten die Punkte "Temporäre Windows-Installationsdateien", "Temporäre Internetdateien" und "Protokolldateien für Windows-Upgrade" mit einem Haken markiert. Mit der Bestätigung auf "Ok" werden sie dann den überflüssigen Ballast, der den PC bremst, endgültig los. Auf diese Weise können Sie den Rechner in regelmäßigen Abständen auch von anderen unnötigen Speicherfressern befreien.

Privatpersonen können bei solchen Problemen seit kurzem übrigens wieder auf regionale Unterstützung durch Fachmänner bauen.

Die Taskleiste und die Timeline richtig nutzen

Die Timeline gilt als einer der wichtigsten neuen Funktionen von Windows 10. Das Icon, über das sie sich öffnen lässt, findet sich neben dem Such- und Eingabefeld (und dem Cortana-Icon) links unten auf dem Desktop. Ein schnellerer Zugriff erfolgt durch die Tastenkombination [Win] und [Tab].

Die Timeline, die eine Art chronologisches Aktivitätsprotokoll bildet, zeigt auf, welche Dokumente, Webseiten und Anwendungen zuvor geöffnet oder bearbeitet wurden. Das wichtigste Element der Timeline ist "Zeitstrahl" am rechten Monitorrand, auf dem Sie zur Uhrzeit oder zum Tag Ihrer Wahl zurückscrollen können. Dort lässt sich dann bequem auf jedes beliebige genutzte Element klicken, dass so wieder angewählt und geöffnet werden kann.

Die Taskleiste wiederum, die dauerhaft am unteren Bildschirmrand zu sehen ist, dient dem Schnellzugriff auf häufig genutzte Programme. Ist ein Programm geöffnet, kann beispielsweise mit einem Rechtsklick auf das Icon in der Taskleiste dieses mit dem Befehl "An Taskleiste anheften" dauerhaft dort untergebracht werden. So sparen sich Mitarbeiter die Suche nach dem Programm in einem Ordner oder über die Start-Ansicht links unten. Außerdem lässt sich so die "Jump-List" mit wiederum einem Rechtsklick auf ein angeheftetes Programm öffnen. Mit dieser können Sie schnell und bequem auf zuletzt geöffnete Dokumente oder Websites zugreifen.

Den Virtual Desktop nutzen

Die Taskleiste und die Timeline helfen dabei, schneller auf Programme zuzugreifen oder bestimmte verwendete Dokumente und Websites zügig wiederzufinden und öffnen zu können. Außerdem sorgen sie für einen Überblick über offene Programme und Anwendungen. Allerdings lässt sich mit deren Hilfe trotzdem nicht vermeiden, dass der Desktop manchmal völlig überladen wirkt und man sich kaum zurechtfindet.

Taskleiste, Timeline und virtuelle Desktops helfen gegen nervenzehrende Unordnung auf dem Computer. Foto: : stock.adobe.com © goodluz Taskleiste, Timeline und virtuelle Desktops helfen gegen nervenzehrende Unordnung auf dem Computer. Foto: : stock.adobe.com © goodluz

Gegen wilde Ordnerreihen kann eine gute digitale Archivierung helfen. Gegen zu viele geöffnete Programme, und diverse Dokumente, die vorerst nicht aufgeräumt werden sollen oder können hilft aber nur eins: Ein zweiter oder gar mehrere zusätzliche Desktops. Auch, wenn Sie die Zeit in der Mittagspause vielleicht zum privaten Surfen, Spielen oder sonstigen Aktivitäten am Computer nutzen, helfen mehrere Desktops zwischen denen unkompliziert und schnell hin- und hergewechselt werden kann. Das spart Zeit, weil nicht ständig Fenster aufgemacht und wieder geschlossen und sortiert werden müssen.

Es gibt unter Windows 10 eine Funktion, die das Erstellen mehrerer Desktops und Switchen zwischen diesen einfach ermöglicht. Sie findet sich ebenfalls in der erwähnten Timeline-Übersicht, die mit [Win] und [Tab] geöffnet wird. Rechts unten oder links oben sehen Sie nun einen Kasten mit einem Plussymbol und der Bezeichnung "Neuer Desktop". Klicken sie dieses an und schon steht ein neuer, virtueller Desktop als Kopie des bestehenden Desktops aber mit keinerlei geöffneten Programmen oder Anwendungen zur Verfügung. Achtung: Verschobene Dokumente oder Anpassungen des Desktops wirken sich auch auf alle anderen Desktopkopien aus!

Nachtmodus für Spätschichten

Immer wieder kommt es bei vielen Mitarbeitern gerade in größeren Unternehmen zu Spät- und Nachtschichten. Das Problem dabei ist nicht nur, dass die Konzentration nach vielen Stunden Arbeit sowieso nachlässt, sondern dass die Augen von der vielen Computerarbeit irgendwann auch richtig müde werden.

Beim nächtlichen Arbeiten sollte in den Nachtmodus des Computers geschaltet werden, um die Augen zu schonen. Foto: : stock.adobe.com © kanashkin Beim nächtlichen Arbeiten sollte in den Nachtmodus des Computers geschaltet werden, um die Augen zu schonen. Foto: : stock.adobe.com © kanashkin

Sie sollten daher darauf achten, dass alle, die zu später Stunde noch vor den Rechnern sitzen mit dem sogenannten "Nachtmodus" arbeiten. Diesen hat Microsoft für Windows 10 speziell für alle Überstundler und diejenigen entwickelt, die bei wenig Licht arbeiten. Im Nachtmodus reguliert sich der Bildschirm so, dass der Blauanteil sinkt und das Display dadurch ein wärmeres, rötlicheres Licht abgibt. Dieses ist schonender für die Augen und sorgt damit für entspannteres, aber gleichzeitig länger produktives, weil weniger erschöpfendes Arbeiten vor dem Monitor.

Den Nachtmodus finden Sie, indem Sie das Symbol rechts unten in der Taskleiste anklicken, das wie eine Sprechblase aussieht. Dadurch öffnet sich das Info-Center. Ein Klick auf die Kachel mit der kleinen Sonne und der Beschriftung "Nachtmodus" aktiviert anschließend genau diesen. Mit einem weiteren Klick wird der Blaufilter wieder deaktiviert. Übrigens kann über die Einstellungen auch eine bestimmte Zeit festgelegt werden, zu welcher der Nachtmodus sich täglich automatisch einschaltet. Hier lässt sich auch die Stärke des Blaufilters mit einem Regler stufenlos einstellen.

Windows 10 automatisch aktuell halten

In Bezug auf die Sicherheit der Rechner im Unternehmen sind diverse Maßnahmen enorm wichtig. Ganz entscheidend sind dabei Updates des Betriebssystems Windows 10. Diese wirken sich auf die Leistung und eben auf die Sicherheit der Computer aus.

Das Problem, das viele haben: Die Updates kommen nicht selten zu Uhrzeiten, zu denen gerade wichtige Arbeiten an den Computern erledigt werden. Ein automatisches Update würde dabei stören. Es gibt dafür unter Windows 10 aber die praktische Funktion der "Active Hours". Diese finden Sie in den Systemeinstellungen unter "Update und Sicherheit". Sie können hier Nutzungszeiten für den Computer im Unternehmen festlegen (Beispielsweise 08:00 – 18:00 Uhr). Dadurch legen Sie auch fest, dass automatische Updates und Neustarts nur außerhalb dieses Zeitfenstern stattfinden.

Übrigens ist es zu empfehlen, bei allen wichtigen Programmen, bei denen diese Option vorhanden ist, ebenfalls automatische Updates einzustellen. Nur so lässt sich optimiertes und effizientes Arbeiten auf allen Geräten garantieren, da veraltete Systemsoftware den Rechner mitunter ausbremst oder Sicherheitslücken produziert.

Hilfreiche Tastenkombinationen für mehr Effizienz

Tastenkürzel auf der Tastatur sorgen für deutlich effizienteres Arbeiten aller Mitarbeiter. Foto: : stock.adobe.com © Syda Productions Tastenkürzel auf der Tastatur sorgen für deutlich effizienteres Arbeiten aller Mitarbeiter. Foto: : stock.adobe.com © Syda Productions

Eine deutliche Beschleunigung der Arbeit findet auch dann statt, wenn Mitarbeiter es sich angewöhnen mit Tastenkombinationen zu arbeiten. In Windows 10 sind etliche gewohnte Tastenkombinationen integriert, es wurden zusätzlich aber auch neue Möglichkeiten für die Verwendung von Tastenkombinationen eingebunden. Die 7 wichtigsten dieser hilfreichen Tastenkombinationen fürs Arbeiten sind unserer Meinung nach Folgende:

1. [STRG+C] und [STRG+V] zum Kopieren und Einfügen (Copy and Paste) von Inhalten sollte jedem bekannt sein.

2. Auch die Kombination [Strg] + [A] sollte bekannt und beim täglichen Arbeiten genutzt werden. Mit ihr werden alle Elemente oder ein kompletter Text markiert.

3. [Strg] + [Z] macht die zuletzt ausgeführte Aktion rückgängig.

4. [Strg] + [F]: Suchen Sie innerhalb eines Ordners im Explorer (oder auch in einem geöffneten Browserfenster).

5. Wer einen der erwähnten virtuellen Desktops ganz schnell erstellen möchte, klickt dafür [Win] + [STRG] + [D].

6. Mit der Kombination [Alt] + [Tab] können Sie zwischen verschiedenen geöffneten Anwendungen und Tabs durchschalten.

7. Mit [Win] + [E] öffnet sich der Explorer, über den auf alle Laufwerke, Programme und Dateien zugegriffen werden kann.

Tastenkombinationen gibt es auch für den Umgang im Internetbrowser, etwa für Chrome. Sie sorgen auch hier für effizienteres Arbeiten.

Weitere Dinge, die nützlich sein könnten

Es gibt auch eine Tastenkombination, mit der sich die aktuellen Fenster in die Taskleiste minimieren lassen, nämlich [Win] + [D]. Wer allerdings keine Lust hat, noch mehr Tastenkombinationen auswendig zu lernen, der kann das Ganze auch anders machen. Klicken Sie dafür einfach auf die Leiste eines geöffneten Fensterns und halten sie diese per Linksklick mit der Maus fest. Nun schütteln Sie die Maus mehrmals hin und her und schon verschwinden alle anderen offenen Fenster in der Taskleiste.

Mitarbeiter, die von unterwegs mit Notebook arbeiten, haben nicht selten mit schwindenden Akkus zu kämpfen. Nicht immer finden sich in Bus und Bahn Steckdosen und wenn doch sind diese oft belegt. Um die Akkulaufzeit zu maximieren und so länger arbeiten zu können, sollte der Power Slider genutzt werden.

Der Power Slider gibt die Möglichkeit, die Leistung des Computers schnell zu regulieren. Foto: unsplash.com © Panos Sakalakis Der Power Slider gibt die Möglichkeit, die Leistung des Computers schnell zu regulieren. Foto: unsplash.com © Panos Sakalakis

Sie finden diesen, wenn Sie auf das Batteriesymbol rechts unten in der Taskleiste klicken. Hiermit lässt sich einstellen, ob mehr Akkuleistung für eine bessere Leistung des Computers genutzt oder ob die Akkulaufzeit gespart und dafür die Leistung etwas heruntergefahren werden soll. Zum Arbeiten reicht die schwächere Rechnerleistung meistens vollkommen aus, auch wenn der Regler ganz links steht.

Der Dateimanager in Windows 10, genannt "Datei-Explorer", der bei vorherigen Versionen "Windows-Explorer" hieß, stellt eines der für die tägliche Büroarbeit wohl wichtigsten Programme dar. Zu den altbekannten Funktionen der Vorgängerversionen ist nun auch die Anzeige "Zuletzt verwendete Dateien" hinzugekommen. Sie lässt sich sofort nach dem Start des Datei-Explorers, bzw. einem Klick auf "Schnellzugriff" auf der linken Seite im Navigationsbereich sehen.

Hier sind bestimmte Ordner voreingestellt, mit einem Rechtsklick auf einen gewünschten Ordner und den Befehl "An Schnellzugriff anheften" können aber auch andere Ordner hinzugefügt werden. Auf diese Weise kann schneller und übersichtlicher auf Genutzte Dateien zugegriffen werden.

Im links unten auf dem Desktop erreichbaren Startmenü findet sich unter Windows 10 jetzt, anders als noch bei Windows 7, ein Kachelsystem. Hier können Apps, also diverse Programme, hinzugefügt oder entfern werden. Das lohnt sich, wenn die Taskleiste etwa bereits voll ist oder für Programme auf die immer wieder, aber nicht ganz so häufig zugegriffen werden muss. Über die Einstellungen und einen Klick auf "Personalisierung" und dann auf "Start" können Sie auch einstellen, ob etwa die meistgenutzten Programme oder zuletzt installierte Apps in diesem Startmenü angezeigt werden sollen.

Wenn Sie Mitarbeitern einen Vorgang auf dem Computer erklären möchten, funktioniert das, wenn nicht live, am besten mit Screenshots oder per Video. Unter Windows 10 versteckt sich eine Funktion, mit der Sie ihren Desktop ganz problemlos live abfilmen können, um so etwa zu erklären, wie sich ein bestimmter Arbeitsschritt durchführen lässt. Dafür suchen Sie nach der App "Xbox Game Bar". Falls diese sich auf dem Computer nicht findet, kann sie auch aus dem Microsoft Store kostenlos heruntergeladen werden. Nach Öffnen der App klicken sie auf die Anwendung, die sie abfotografieren oder per Video aufzeichnen möchten.

Die Tastenkombination [Win] + [G] öffnet die Xbox-Spieleleiste, mit der Tastenkombination [Win] + [R] wird zum Beispiel dann abgefilmt. Ein weiteres Mal [Win] + [R] beendet die Videoaufzeichnung. Stellen Sie sicher, dass sie über eine halbwegs solide Grafikkarte verfügen. Die Onboard-Chips reichen zur Videoaufzeichnung in der Regel nicht aus.