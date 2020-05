Von dpa

Frankfurt/Main (dpa) - Mit besser als befürchteten japanischen Wirtschaftsdaten im Rücken ist der Dax am Montag positiv in den Handel gestartet. Er rückte im frühen Xetra-Handel um 2,34 Prozent vor auf 10.710,24 Euro und knüpfte so an seine am Freitag begonnene Erholung an.