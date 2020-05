Das Thema Nachhaltigkeit gewinnt politisch wie gesellschaftlich zunehmend an Relevanz. Immer mehr Menschen versuchen, ihren Alltag nach entsprechenden Faktoren auszurichten. Dabei kann von der Mobilität, über die Kleidung bis hin zur Energiegewinnung in sehr vielen Feldern nachhaltig gedacht werden. Auch der Kostenfaktor spielt dabei eine sehr wichtige Rolle. In welchen Feldern Privatpersonen mit welchem finanziellen Aufwand für mehr Nachhaltigkeit sorgen können, beschreibt dieser Artikel.

Nachhaltige Energie

Ein besonders relevantes und auch politisch viel diskutiertes Feld ist die nachhaltige Energiegewinnung. Besonders erneuerbare Energien können dieser Aufgabe in besonderem Maße gereicht werden. Dazu zählen unter anderem:

Solarenergie

Windkraft

Erdwärme

Wasserkraft

Nachhaltige Nutzung der Sonne

Solarenergie bietet sich besonders gut zur Umsetzung im eigenen Zuhause an. Dabei wird Solartechnik in Form von Photovoltaikanlagen auf dem Dach des Verbrauchers installiert. Diese gewinnen aus der Sonnenstrahlung Strom, welcher direkt verwendet oder in Speichersystemen vor Ort gesammelt wird. Neben der Nutzung zum Eigenbedarf kann diese Energie auch für das öffentliche Netz verfügbar gemacht werden.

Und genau da liegt das monetäre Hauptargument: Durch Solaranlagen lassen sich nicht nur die Ausgaben für Stromkosten einsparen, es besteht sogar die Möglichkeit zur Erwirtschaftung eines Gewinns. Zwar kann es einige Zeit dauern, bis sich die durchaus hohe Investition im häufig fünfstelligen Bereich refinanziert. Nach einem Zeitraum von 10 bis 15 Jahren hat der private Betreiber jedoch seine Kosten wieder eingespielt und macht ab diesem Zeitpunkt neben geringen laufenden Kosten durch Einsparung und Verkauf reinen Gewinn.

Solaranlagen sind im Kosten-Nutzen-Verhältnis also überdurchschnittlich sinnvoll. Der private Nutzer kann mit einer einmaligen höheren Investition einerseits die Umwelt schonen, andererseits über einen langfristigen Zeitraum von 20 oder 25 Jahren Gewinne erwirtschaften, die heute nahezu keine Festanlage bieten könnte.

Finanzierung durch EEG-Umlage

Windkraft ist durch das sogenannte Erneuerbare-Energien-Gesetz seit vielen Jahren Teil des öffentlichen Netzes. Die Zusatzkosten der Strom-Produktion werden im Rahmen der sogenannten EEG-Umlage auf alle Verbraucher verteilt.

Somit bezahlt und nutzt jeder Verbraucher, der seinen Strom aus dem öffentlichen Netz bezieht, ohne es bewusst zu spüren Windkraft. Ähnliches gilt auch für andere Formen der erneuerbaren Energien wie Wasserkraft oder Geothermie. Zwar sind dadurch die Strompreise in den letzten 20 Jahren gestiegen, als gemeinsame Investition aller Nutzer in eine nachhaltige Gewinnung im Rahmen der Energiewende, ist dieser Weg jedoch als überaus sinnvoll zu betrachten.

Nachhaltiges Bauen

Eng verknüpft mit nachhaltiger Energiegewinnung ist eine umweltschonende Bauweise des Eigenheims. Gerade Photovoltaikanlagen sind ein wichtiger Bestandteil. Hierbei können aber auch weitere Faktoren hilfreich sein, unter anderem:

Materialauswahl

Wärmedämmung

Die richtigen Materialien

Nachhaltige Materialien sollten mehrere Kriterien erfüllen. Dazu gehören regionale Verfügbarkeit, das Nachwachsen des entsprechenden Rohstoffes, gute Recyclingoptionen oder auch der Verzicht auf Schadstoffe.

Besonders geeignet sind Stoffe wie Holz, Lehm, Hanf oder Jute. Wie sich ihr Einsatz auf die Kosten auswirkt, lässt sich bei einem Hausbau schwer beziffern. Einige Schätzungen gehen bei einem nicht-ökologischen Haus von Werten zwischen 900 und 1.700 Euro pro Quadratmeter Nutzfläche aus. Ein Holzhaus beispielsweise hat hingegen für die gleiche Nutzfläche nach ähnlich vagen Schätzwerten einen Preis von 1.800-2.000 Euro.

Im Gesamten kann ein nachhaltiges Haus also teurer sein. Allerdings kann diese Investition im Rahmen der Nutzung zumindest teilweise wieder eingespart werden. Dies geht vor allem mit einer durch nachhaltige Materialien möglichen Wärmedämmung.

Wärmedämmung

Die im vorherigen Abschnitt genannten Baustoffe haben neben ihrem nachhaltigen Charakter vor allem einen Vorteil: Sie ermöglichen eine gute Dämmung und somit das Einsparen von Heiz- und Energiekosten und gleichzeitig die Schonung der Umwelt. Herkömmliche Dämmstoffe wie etwa Styroporplatten sind weniger umweltverträglich.

Neben Umweltschutz und Einsparung von Heizkosten haben natürliche Dämmstoffe auch andere positive Auswirkungen wie eine Schonung der Gesundheit. Dies lieg vor allem an einem Verzicht auf Schadstoffe und somit einer verträglicheren Raumluft.

Nachhaltige Mobilität

Elektroautos sind trotz höherer Kaufpreise beliebt, der Treibstoff ist oft sogar günstiger als herkömmliches Benzin. Foto: adobe.stock / Eisenhans Elektroautos sind trotz höherer Kaufpreise beliebt, der Treibstoff ist oft sogar günstiger als herkömmliches Benzin. Foto: adobe.stock / Eisenhans

Nahezu jeder Mensch legt heutzutage großen Wert auf flexible Mobilität – sei es in der eigenen Stadt, dem jeweiligen Heimatort oder auch über längere Strecken. Dabei gibt es mehrere Möglichkeiten, ein nachhaltiges Verhalten umzusetzen:

Nutzen des Fahrrades

Nutzen von Elektroautos

Nutzen von öffentlichen Verkehrsmitteln

Fahrräder als gesunde Option

Fahrräder können vor allem im Umfeld des Wohnortes oder der jeweiligen Stadt eingesetzt werden. Für große Entfernungen sind sie eher ungeeignet. Dabei haben sie beim Thema Nachhaltigkeit große Vorteile: Fahrräder verursachen nicht wenige, sondern gar keine Klimagase. Zudem halten sie den Fahrer durch die Verbindung von Mobilität und Bewegung gesundheitlich fit.

Auch preislich kann dieses Modell überzeugen: Ein qualitativ hochwertiges Fahrrad kostet zwischen 700 und 1500 Euro. Alternativ gibt es zudem Gebrauchtmodelle für teilweise sogar unter 100 Euro. Bei einer dauerhaften und regelmäßigen Nutzung sind beide Preiskategorien eine wirklich lohnende Investition.

Elektroautos als Alternative zu anderen PKWs

Elektroautos sparen vor allem Treibhausgase ein, da sie nicht mit einem üblichen Verbrennungsmotor betrieben werden. Für Menschen, die in ihrem Alltag aus organisatorischen oder anderen Gründen ein Auto benötigen, bieten sie eine guter Alternative.

Elektroautos wiederum sind weniger kostengünstig. Für eine Anschaffung muss der Nutzer mit mindestens 8.000, in vielen Fällen sogar über 20.000 Euro rechnen. Allerdings ist der Treibstoff günstiger. Während ein benzinbetriebenes Auto pro 100 Kilometer im günstigsten Falle oft zwischen neun und zehn Euro für Sprit benötigt, fährt ein Elektroauto oft mit Strom für knapp sechs Euro die gleiche Strecke. Die Investition kann sich also auf Dauer auszahlen.

Hinzu kommt eine Trendwende. So kann der Kauf eines Elektroautos staatlich gefördert werden, was immer mehr Verbraucher dazu bewegt, umzusatteln. Auf Umwegen kann also auch schon beim Kauf eines solchen PKWs gespart werden. Die Bürger in Nordrhein-Westfalen nutzen diese Möglichkeit: Schon im September 2018 waren hier, wie wir bereits berichteten, 22.584 solcher Fahrzeuge registriert.

Öffentliche Verkehrsmittel

Öffentliche Verkehrsmittel können die Nachhaltigkeit ebenfalls steigern. Busse und Züge transportieren viele Menschen, allein dieser Umstand senkt den Schadstoffausstoß pro Kopf. Hinzu kommt, dass sowohl Bahnen, als auch immer mehr Busse mit Strom betrieben werden.

Auch preislich bietet diese Variante Vorteile. So ist die Anschaffung eines Monatstickets für den Busverkehr häufig günstiger als die Spritkosten für einen herkömmlichen PKW. Kommt der Kaufpreis oder weitere Ausgaben für den Wagens hinzu, wird der Unterschied noch deutlicher.

Nachhaltige Kleidung

Auch im Bereich der Kleidung können Menschen nachhaltig denken und handeln. Vor allem Aspekte wie die Materialauswahl sowie das Ausklammern von tierischen Bestandteilen macht Kleidungsstücke ökologisch wertvoll. Auch ein umweltbewusstes Denken bei den Produktionsmethoden trägt zu einer erhöhten Nachhaltigkeit bei. Nach solchen Kriterien produzierte Kleidung nennt man Eco-Fashion.

Oft höhere Preise

Mittlerweile hat sich ein Markt mit eigenen Labels gebildet. Bekannte Namen in diesem Bereich sind Bleed, Greenality oder recolution. Eine qualitativ hochwertige Materialauswahl wie auch aufwendigere, umweltschonende Produktionsmethoden haben logischerweise ihren Preis.

Während beispielsweise die meisten Herren-T-Shirts bei H&M für unter 20 Euro erhältlich sind, kosten ähnliche Produkte für Männer von der Marke Greenality fast immer über 20, oft sogar auch über 30 Euro. Ähnliches gilt für Jeans: Bei H&M im Normalfall in einem Preisrahmen zwischen 20 und 60 Euro zu erwerben, veranschlagt Greenality für eine Jeans selten viel weniger als 100 Euro, oft sogar mehr.

Ersparnis durch Qualität

Solche Kaufpreise können natürlich eine Entscheidung beeinflussen. Andererseits kann sich die Investition zu einem späteren Zeitpunkt wiederum lohnen. So hat Eco-Mode durch ihre qualitativ hochwertigen Materialien und Verarbeitungsweisen oft eine besonders lange Lebensdauer.

Wird dieser Faktor miteinbezogen, kann eventuell sogar Geld gespart werden. Anstatt für ein geringeres Budget ein Kleidungsstück zu kaufen, dass nach einem Jahr ersetzt werden muss, kann es also Sinn machen, mehr Geld auszugeben, das teurere Modell dann beispielsweise zwei Jahre tragen zu können sowie gleichzeitig einen positiven Beitrag zur Nachhaltigkeit zu leisen.

Fazit

Egal ob im Bereich der Mobilität, der Energiegewinnung, des Bauens oder der Kleidung: Nachhaltige und umweltschonende Produkte scheinen in vielen Fällen zunächst kostenintensiver. In einem zweiten Schritt allerdings kann entweder durch eine hohe Qualität oder geringere Betriebskosten gespart und gleichzeitig die Umwelt geschont werden. Solaranlagen bieten sogar Gewinnoptionen. Vor allem für langfristig denkende Verbraucher machen viele nachhaltige Produkte daher auch finanziell Sinn.