Längst nicht für jeden liegt das vielzitierte Eigenheimglück in einem brandneuen oder zumindest in diesem Jahrtausend errichteten Gebäude; da stellen auch Gehbehinderte keine Ausnahme dar – nicht zuletzt deshalb, weil es bei uns im Bundesland eine ganz erhebliche Anzahl von Häusern gibt, die vor 1990 errichtet wurden und unter denen sich viele regionaltypische und auch deshalb sehr attraktive Kleinode befinden . Wer allerdings zumindest weitestgehend auf den Rollstuhl angewiesen ist, muss sich beim Thema Altbauten mit einigen Besonderheiten auseinandersetzen, die zumindest wohlüberlegt sein sollten, bevor die Unterschrift unter einen Kaufvertrag gesetzt wird. Zwar gibt es nicht „den“ Altbau, allein schon, weil auch dort verschiedenste Epochen, Baustile und Merkmale existieren; jedoch gibt es einige überschneidende Trends, aus denen sich Vor- und Nachteile ergeben.

Vorteil: Der häufig grundständige Sanierungsbedarf

Es ist zwar kein stilistisches Merkmal, dennoch aber ein Vorteil für Gehbehinderte: Das schiere Alter der Gebäude. Warum? Bei „neueren“ Gebäuden, und das kann je nach Auslegung durchaus die vergangenen 30 Jahre umfassen, besteht in aller Regel kein umfassender Sanierungsbedarf. Das bedeutet für solche Youngtimer unter den Wohngebäuden:

Es gibt deutlich mehr Interessenten, Der Preis ist meist ein gutes Stück höher, Es besteht häufig eine gewisse „Scham“, auf sanierende Weise tief in die Gebäudesubstanz einzugreifen.

Vor allem letzteres ist das Stichwort: Wo in einem alten Gebäude sowieso etwa Strom- und Wasserleitungen völlig erneuert und die Wände aufgestemmt werden müssen, liegt die Hemmschwelle der neuen Besitzer einfach vielfach niedriger, beispielsweise gleichzeitig Wanddurchbrüche zu verlegen, um den Grundriss rollstuhltauglicher zu machen.

Anders formuliert, bei einem Gebäude, das trotz seines Alters sowieso einen vergleichsweise hohen Sanierungsbedarf hat, bestehen bei den meisten Menschen weit weniger Skrupel, vollumfassend in Richtung Barrierefreiheit zu sanieren, weil sich im Gebäude viel weniger Erhaltungswürdiges befindet als in einem neueren Haus. Zudem liegt durch das Alter und die Sanierungsnotwendigkeit der Kaufpreis meist niedriger (oft sehr viel niedriger) als bei einem vergleichbar großen, neueren Gebäude. Heißt, ungeachtet der ausschöpfbaren Fördermittel kann es gut sein, durch den Weg über den Altbau ein insgesamt behindertengerechteres und dennoch unterm Strich günstigeres Haus zu bekommen.

Nachteil: Vielfach enge, verwinkelte Bauweisen

Das Verbreitern von Durchgängen ist in den meisten Altbauten Standardarbeit für Barrierefreiheit – häufig müssen jedoch auch Wände entfernt werden. Foto: Stock.adobe.com © U. J. Alexander Das Verbreitern von Durchgängen ist in den meisten Altbauten Standardarbeit für Barrierefreiheit – häufig müssen jedoch auch Wände entfernt werden. Foto: Stock.adobe.com © U. J. Alexander

Natürlich sind nicht alle Altbauten gleich. Auch vor 40, 50 oder noch mehr Jahren wurden recht großzügige Gebäude errichtet. Aber: In der breiten Masse waren die Ansprüche der Bewohner an Räume, deren Aufteilung und Größe, gänzlich anders als heute; geringer.

Um dies zu verstehen, helfen die offiziellen Statistiken. 1960 beispielsweise hatte in Westdeutschland eine Person im Schnitt 19,4 Wohn-Quadratmeter zur Verfügung; bis 2018 war diese Fläche, ebenfalls in Westdeutschland, auf 45,6 Quadratmeter angestiegen.

Das heißt, in vielen Altbauten ist sowohl die Gesamtwohnfläche* als auch die der einzelnen Räume kleiner. Zudem war damals das Prinzip des offenen Wohnens weitgehend unbekannt. Bedeutet, alle Räume sind klar abgetrennt – selten zum Vorteil eines Rollstuhlfahrers. Denn obwohl man glauben dürfte, dass die beiden Weltkriege mit ihren Millionen Kriegsversehrten auch einen breiten Bestand an wenigstens Barriere-reduzierten Altbauten hervorgerufen hätten, ist dem in der Realität kaum so; nicht nur in Deutschland, wohlgemerkt.

*Dazu kommt es aber auf den Einzelfall an. Früher waren Durchschnittsfamilien viel kopfstärker als heute, zudem wohnten oftmals mehrere Generationen unter einem Dach. Das heißt, es gibt auch viele Altbauten auf dem Markt, die eine üppige Gesamtwohnfläche mitbringen – allerdings wie erwähnt dennoch mit einer starken Unterteilung.

Vorteil: Oft sehr große Küchen

Viele Häuser mögen ehedem kleiner gebaut worden sein als heute. In einem Raum weicht diese Tatsache jedoch ab, bei der Küche. Erst in den 1960ern und noch mehr 1970ern wurde im Einfamilienhausbau das Prinzip der, bereits Jahrzehnte zuvor ersonnenen, sogenannten Frankfurter Küche Usus. Heißt, Küchen wurden sehr klein und waren ausschließlich zum Kochen vorgesehen.

In den vorherigen Jahrzehnten war die Küche der zentrale Raum praktisch jedes Eigenheims. Der Rest der Räume konnte klein und verwinkelt gewesen sein, die Küche war jedoch als zentraler Aufenthalt-, Zusammenkunft- und Speiseraum immer großzügig ausgelegt. Schlicht, weil die „gute Stube“, das Wohnzimmer, damals nur zu wichtigen Anlässen benutzt wurde. In vielen Haushalten war die Küche zudem vielfach während der Wintermonate der einzige Raum, der konstant beheizt wurde.

Für in ihrer Mobilität eingeschränkte Bewohner von heute ist das ein immenser Vorteil. Denn die alten Küchen bieten dadurch vielfach alle Grundlagen zur Umsetzung der wichtigsten Barrierefreiheits-Maßnahmen in diesem Raum – von der notwendigen Rangierfläche trotz Möblierung bis hin zu langgestreckten Küchenzeilen, in denen trotz Unterfahrbarkeit kein Stauraum verlorengeht.

Nachteil: Meist stark verwinkelte Treppenhäuser

Ohne häufige Treppenliftnutzung geht in vielen Altbauen nichts – zudem stellt deren Einbau oft eine zusätzliche Herausforderung dar. Foto: Stock.adobe.com © Isabel Ohne häufige Treppenliftnutzung geht in vielen Altbauen nichts – zudem stellt deren Einbau oft eine zusätzliche Herausforderung dar. Foto: Stock.adobe.com © Isabel

Für Rollstuhlfahrer gibt es Treppen und Treppen. Erstere erreichen das nächste Stockwerk in einer geraden Bahn, maximal mit einer 90-Grad-Kurve im Bereich des unteren Treppenabsatzes.

Dass dies heute sowie bei Häusern ab ca. den 1970ern so ist, hat einen Grund: Deckenhöhe. In den Jahrzehnten davor wurden sehr viele Häuser mit aus heutiger Sicht (unter anderem wegen der Energetik) verschwenderisch hohen Zimmerdecken konstruiert. Der Sinn dahinter:

Höhere Decken = höhere Fenster = bessere Tageslichtausnutzung. Sehr hohe Decken waren zur Gründerzeit ein Luxus-Merkmal. Selbst in viel einfacheren Häusern waren sie deshalb steingewordener Wunsch, zumindest etwas Luxus selbst in simpelste Gebäude zu bringen. Dunstabzugshauben und Abluftsysteme waren früher Zukunftsmusik. Insbesondere wegen der vielfach vorhandenen Holz-/Kohleöfen waren vergleichsweise hohe Zimmer ein Garant für bessere Raumluft.

Für den Rollstuhlfahrer von heute schlagen sich diese Punkte am deutlichsten in Altbau-Treppenhäusern nieder. Ohne Absatz auf halber Höhe samt 180-Grad-Wende geht es fast nirgendwo. Zudem war Baufläche vielfach knapp, Verschwendung an ein üppiges Treppenhaus konnten sich nur wenige leisten. Entsprechend sind die Treppen nicht nur häufig hoch, sondern vielfach steil und sehr schmal; die Installation eines Treppenlifts wird dadurch zwar nicht verunmöglicht, aber dennoch zumindest erschwert.

Vorteil: Häufiges Mehrgenerationenwohnen

Das Rentensystem, wie wir es kennen, wurde erst im Lauf der Wirtschaftswunderjahre fertiggestellt. Zwar gab es auch zuvor bereits (Alters-)Renten; allerdings mit viel mehr Lücken. Diese Tatsache wirkt sich auch auf heutige Käufer von Altbauten vielfach vorteilhaft aus.

Denn die damalige Renten-Unvollkommenheit war mit ein Grund, warum viele Häuslebauer so errichten ließen, dass nicht nur sie selbst und ihre Kinder, sondern auch zumindest ein Teil der Großeltern, vielleicht sogar weitere Verwandte, mit einziehen konnten – speziell in ländlichen Regionen kamen teilweise auch noch Räume für landwirtschaftliches Gesinde hinzu.

Nicht immer, aber signifikant häufig finden sich deshalb Altbauten, die zwar per Definition Einfamilienhäuser sind, dennoch aber an vielen Stellen Merkmale eines Mehrfamilienhauses aufweisen. Etwa durch Küchen(-zeilen) auf jedem Stockwerk, klarere Abtrennungen ab dem Treppenhaus.

Der Vorteil für heutige Rollstuhlfahrer:

Teilweise sind diese Häuser deshalb so ausgelegt, dass das Leben ohne große Nutzungsänderung der Räume bei der Sanierung auf einem Stockwerk ablaufen kann, wenn die restlichen Barrieren beseitigt wurden. Es gibt zumindest Grundlagen, damit Pflegepersonal hier in seinen eigenen Räumlichkeiten leben kann.

Natürlich bedingt dies, dass bei der Sanierung behutsam vorgegangen wird, dass beispielsweise eine Küche eine Küche bleibt usw.

Nachteil: Eine oft signifikante Bad-Problematik

Barrierefreie Bäder sind auch im Altbau machbar. Allerdings zu einem meist weit größeren Umbau-Aufwand als in neueren Gebäuden. Foto: Stock.adobe.com © ehrenberg-bilder Barrierefreie Bäder sind auch im Altbau machbar. Allerdings zu einem meist weit größeren Umbau-Aufwand als in neueren Gebäuden. Foto: Stock.adobe.com © ehrenberg-bilder

Das Badezimmer als selbstverständlicher Bestandteil eines jeden Einfamilienhauses ist nicht so alt wie viele Laien es annehmen. Erst im Lauf der 1960er wurde dieser Raum bei Neubauten grundsätzlich integriert. Zuvor, auch wegen eines außerhalb der Städte lange Zeit unterentwickelten Kanalisationssystems, gab es vielerorts einen Abort samt Sickergrube im Außenbereich des Gebäudes. Die Körperpflege erfolgte dann entweder in der Küche oder über Waschschüsseln und dergleichen in den einzelnen Zimmern.

Für heutige Rollstuhlfahrer ist das aus mehreren Gründen problematisch:

Bei Gebäuden mit Errichtungszeitraum vor den 1960ern wurde zwar praktisch immer ein Bad nachgerüstet – oftmals allerdings nur als Anbau oder ähnliche Lösung. Vielfach ist deshalb die Zugänglichkeit zu diesem Raum noch schlechter als zu den übrigen Räumlichkeiten. Sowohl bei diesen Nachrüstlösungen wie späterer Integration waren die Bäder aus Sicht heutiger Maßstäbe sehr klein. Nicht nur eine Hürde für die Integration barrierefreier Duschen, sondern aller anderen Einbauten. Noch bis weit in die 1970er gab es, sofern das Gebäude nicht sehr explizit als Mehrgenerationenhaus errichtet wurde, vielfach nur ein Bad für den gesamten Haushalt. Das ist nicht zuletzt in klassischen Einfamilienhäusern ohne Mehrgenerationennutzung ein Nachteil. Denn es erzwingt je nach Lage des Bads (häufig, aber nicht immer im Parterre) dauernde Nutzung des Treppenlifts.

Tatsächlich ist das Bad deshalb bei vielen rollstuhlgerechten Altbausanierungen der schwierigste Part, der den größten Umbauaufwand benötigt.

Zusammengefasst

Auch Rollstuhlfahrer dürfen von Altbauten träumen. Denn im Vergleich zu vielen später errichteten Gebäuden können diese architektonischen Oldtimer entgegen vielverbreiteter Irrtümer tatsächlich Vorteile ins Feld führen. Das darf jedoch bei aller Altbau-Lust nicht überdecken, dass hier vor der Barrierefreiheit oft viel Sanierungsaufwand besteht und selbst hinterher manches schwieriger sein wird als in einem neueren Gebäude – allerdings gilt diese Tatsache für alle Altbaufans, nicht nur solche, die ihr charakterstarkes Gemäuer mit Rollstuhl nutzen müssen.