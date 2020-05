Von Bernhard Hertlein

Den Edeka-Kaufleuten wird es Recht sein. Schließlich haben sie wegen der Vorgaben zur Eindämmung des Virus noch mehr Arbeit als sonst. Immerhin: Die Bilanz ihrer Regionalgesellschaft, die für die Belieferung von 1488 Edeka-, Marktkauf- und NP-Standorten zwischen Emden und Frankfurt/Oder zuständig ist, kann sich 2019 sehen lassen. Der Konzernumsatz stieg um 4,5 Prozent auf 9,447 ( Vorjahr: 9,042) Milliarden Euro. Das operative Ergebnis ging jedoch von 214,2 auf 208,2 Millionen Euro zurück. Gleichwohl blieb der Jahresüberschuss nach Angaben von Vorstandssprecher Mark Rosenkranz mit 116 Millionen Euro auf Vorjahreshöhe.

30 neuen Standorte eröffnet, 120 modernisiert

Die Investitionen übertrafen mit 335,3 Millionen Euro sogar die Vorjahreshöhe von 304,7 Millionen deutlich. 30 neue Standorte wurden eröffnet, 120 andere umfassend modernisiert. Zudem tat die Edeka einiges, um den Verpackungsmüll zu reduzieren. Dazu zählen neben der Ausgabe von Mehrwegnetzen auch Mehrwegdeckel für Joghurt-Becher.

Insgesamt beliefert die Regionalgesellschaft 1488 Märkte, von denen zwei Drittel von 566 selbstständigen Einzelhändlern betrieben werden. Das Gebiet erstreckt sich in einem breiten Gürtel mitten durch Deutschland von Emden über Berlin bis Frankfurt/Oder. In Ostwestfalen zählen dazu Standorte in den Kreisen Minden-Lübbecke und Herford. Die anderen Märkte im Westen und Süden von OWL werden von der Regionalgesellschaft Rhein-Ruhr in Moers beliefert.

Gründung 1920 in Minden

Historisch geht Edeka Minden-Hannover auf einen 1920 erfolgten Zusammenschluss kleiner Verbünde in Minden zurück. Für großen Wachstumsschub sorgte nach 1989 die deutsche Wiedervereinigung. Der Standort Berlin wuchs zudem durch die vor drei Jahren erfolgte Übernahme der Kaiser’s Tengelmann-Märkte. Sie konnten Rosenkranz zufolge seitdem jährlich zweistellig zulegen.

Neubau der Verwaltung in Minden

Neben der Modernisierung der Standorte fließt ein Großteil des Geldes seit Jahren in den Ausbau von Lager und Logistik. Aktuell plant Edeka für 26 Millionen Euro die Erweiterung des Obst- und Gemüselagers in Freienbrink bei Berlin und der Produktion von Bauerngut Wurst- und Fleischwaren in Bückeburg sowie den Neubau der Verwaltung in Minden . Letzterer soll nach den zuletzt verfügbaren Angaben 75 Millionen Euro kosten.

Selbst beschäftigt die Regionalgesellschaft 27.722 (27.900) Mitarbeiter, darunter 2300 am Stammsitz in Minden. Inklusive des selbstständigen Edeka-Einzelhandels sind es sogar 73.792 (72.189).