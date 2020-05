Von Oliver Horst und Bernhard Hertlein

Paderborn/Salzburg (WB). Der Autozulieferer Benteler mit Hauptstandort Paderborn und Konzernsitz in Salzburg will wegen der Folgen der Corona-Krise Finanzhilfen. Die Sprecherin des Unternehmens, Birgit Held, bestätigte, dass Benteler in den Ländern, in denen es produziere, „wie zahlreiche Unternehmen in der Automobilbranche auch“ prüfe, ob wirtschaftliche Hilfsprogramme im Zu­sammenhang mit der Corona-Pandemie in Anspruch genommen werden können.