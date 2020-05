Von Bernhard Hertlein

Warburg (WB). Die Landwirte in Ostwestfalen-Lippe haben einen neuen Präsidenten. Antonius Tillmann (56) ist bei der Vorstandssitzung am Dienstagabend in Herford zum Nachfolger von Hubertus Beringmeier aus Hövelhof gewählt worden. Dieser ist, wie vor der Wahl angekündigt, nach der Ernennung zum Bauernpräsidenten in der größeren Region Westfalen-Lippe von seinem bisherigen Amt zurückgetreten.

Tillmann betreibt außerhalb des Warburger Stadtteils Bonenburg gemeinsam mit seinem Sohn Peter (25) einen mittelständischen Mischbetrieb mit 100 Kühen und 800 Schweinen. Zudem hat der „Berghof“ 85 Hektar Land unter Bewirtschaftung. Die Familie, zu der auch Ehefrau Dagmar Feldmann sowie zwei Töchter gehören, hat eine landwirtschaftliche Tradition, die bis ins Jahr 1895 zurückgeht. Damals erwarb Tillmanns Urgroßvater einen Hof im Ortskern, der um das Jahr 1960 ausgesiedelt wurde.

Wann immer er gefragt wird, lässt Antonius Tillmann keinen Zweifel daran, dass er gerne Bauer ist. „Allerdings müssen die Rahmenbedingungen so sein, dass wir auch in Zukunft davon leben können“, sagt er in dem Gespräch, an dem auch Sohn Peter teilnimmt. Dabei geht es ihm insbesondere um bürokratische Auflagen, die inzwischen einen Großteil der Arbeitszeit in Anspruch nähmen.

Herausforderung Klimawandel

Innerhalb des Landwirtschaftsverbandes , dem er in OWL bisher als stellvertretender Vorsitzender angehörte, weist Tillmann immer wieder auf den Klimawandel hin. Die Bauern sollten sich darauf einstellen. Auch zu Hause in der Warburger Börde bestehe die Gefahr, dass infolge der Dürre viel fruchtbarer Boden erodiert.

Darüber hinaus zeigt der neue OWL-Bauernpräsident auch großes Verständnis für die Belange des Tierschutzes. Allerdings müssten die höheren Kosten ausgeglichen werden. Der auf niedrigem Niveau stark wachsende Biosektor – „viele Molkereien bekommen gar nicht so viel Biomilch wie sie derzeit verkaufen könnten“ – gebe Hoffnung.

„Regionale Produkte müssen bezahlbar bleiben“

Auch der neu entfachten Diskussion um Aufzucht und Schlachtung von Tieren kann Tillmann eine gute Seite abgewinnen: „Die Verbraucher interessieren sich mehr dafür, wie und unter welchen Bedingungen Lebensmittel hergestellt werden.“ Davon profitiere die regionale Landwirtschaft. Allerdings dürften sich die Preise nicht durch Auflagen zu weit vom Weltmarkt entfernen.

Antonius Tillmann betreibt den Bauernhof in Bonenburg gemeinsam inzwischen gemeinsam mit seinem Sohn Peter. Foto: Hertlein

Sohn Peter Tillmann, der sich vor allem um den Rinderbereich kümmert, ist Agrarbetriebswirt und hat unter anderem in Neuseeland ein halbjähriges Praktikum absolviert. Die Familie unterhält zudem enge Kontakte nach Madagaskar und ermöglicht dortigen jungen Leuten, Erfahrung in Deutschland zu sammeln.

Neuer Stellvertreter Rainer Meyer aus Bad Oeynhausen

In das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden des OWL-Verbandes wurde ebenfalls einstimmig Rainer Meyer (58) aus Bad Oeynhausen, Kreisvorsitzender in Minden-Lübbecke, gewählt.