Pflegenotstand in Deutschland, Plötzlich Pflegefall - was nun?

Weltgesundheitsorganisation: 2020 internationales Jahr der Pflegenden und Hebammen

Die Berichte der WHO beweisen, dass Pflegemangel kein deutsches Problem ist. Der Hälfte der Weltbevölkerung stehen 80 % aller Pflegekräfte zur Verfügung. Europa schneidet überdurchschnittlich gut ab. Die ungerechte Verteilung verschärft sich, indem reiche Länder in den ärmeren Pflegekräfte abwerben. Diese verdienen dann bei bescheidener Entlohnung mehr als in ihrer Heimat.

In Deutschland fehlen in den Pflegeheimen aktuell rund 120.000 Pflegekräfte. Das ergibt eine Erhebung von Wissenschaftlern im Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums. Das liegt an der mangelnden Attraktivität des Berufs. In Anbetracht der hohen Arbeitsbelastung sind Pflegeberufe zu schlecht bezahlt. Die Wertschätzung ist ein weiteres Thema, selbst wenn diese in Zeiten von Corona besser geworden ist.

Bundesgesundheitsministerium arbeitet an der Aufwertung der Pflegeberufe

Bundesgesundheitsminister Spahn hat die Pflege zu seinem Thema gemacht. In einem Sofortprogramm wurde Ende 2018 der Weg für 13.000 neue Stellen in Krankenhäusern und Pflegeheimen bereitet. Inhaltlich besteht der Plan aus einem verbesserten Personalschlüssel, finanziert über die Krankenkassen, und aus der Aufwertung der Berufe. Dazu gehören neue Stufenausbildungen. Ein Pflegestudium ist ebenfalls vorgesehen und die Bezahlung soll verbessert werden. Inzwischen ist daraus eine konzertierte Aktion mit dem Bundesarbeitsministerium und dem Bundesfamilienministerium geworden. Ziel ist die weitere Aufwertung und Bezahlung des Pflegepersonals sowie Schaffung neuer Stellen. Um den Bedarf heute zu decken, versucht Jens Spahn Kräfte aus dem Ausland anzuwerben und die Bedingungen dafür zu erleichtern.

Pflegebedürftige sollten nicht auf Besserung warten, sondern sofort handeln

Die Perspektiven mögen sich nach den Versprechungen der Politiker bessern. Wer heute Hilfe benötigt, muss diese dennoch heute einfordern. Das beginnt mit der Beantragung eines Pflegegrades. Zuständig ist der Medizinische Dienst der Krankenkassen (MDK). Sollten Sie oder Ihr Angehöriger sich in stationärer Behandlung befinden ist es ratsam, die Beantragung von dort zu veranlassen. Die Gutachter sind gehalten, in diesen Fällen innerhalb einer Woche zu reagieren. Nach Antragstellung erfolgt die Begutachtung vor Ort. Anschließend erfolgt die Entscheidung über einen Pflegegrad. Seit dem letzten Pflegeänderungsgesetz haben sich die Möglichkeiten erweitert. Wichtig: Demenz ist inzwischen stärker berücksichtigt worden. Nicht jede Beeinträchtigung macht die Aufnahme in einem Pflegeheim erforderlich. Beachten Sie daneben die Möglichkeiten der Unterstützung in Ihrem häuslichen Umfeld. Diese beginnen bei Anpassungen in der Wohnung, beispielsweise Unterstützung zum Umbau eines barrierefreien Bades. Bei der häuslichen Pflege wird je nach Pflegegrad sowohl die Beauftragung eines privaten Pflegedienstes, als auch die Unterstützung durch Angehörige gefördert.