Das Ziel der Kindererziehung ist es, dass der Nachwuchs im Erwachsenenalter dazu fähig ist, eigenverantwortlich zu handeln und selbstständig den Alltag zu bestreiten. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Vielmehr ist es ein jahrelanger Lernprozess, der in kleinen, an das Alter und den Entwicklungsstand angepassten Etappen erfolgt. Wie können diese Etappen aussehen und wie sollten sich die Eltern verhalten?

Den Umgang mit Geld üben

Ein sehr wichtiger Punkt auf dem Weg zu einem eigenständigen Leben ist der Umgang mit Geld. Ein tolles Spielzeug, ein neues Fahrrad, die neusten Klamotten: Kinder haben ständig neue Wünsche, unabhängig von ihrem Alter. Wenn der Nachwuchs noch klein ist, kann er den Preis einer Ware und ihren Gegenwert noch nicht einschätzen. Der Umgang mit Geld will gelernt sein – je früher, desto besser.

Die Vorbildfunktion der Eltern

Die Eltern haben in vielen Bereichen eine große Vorbildfunktion für ihre Kinder, eben auch beim Thema Geld. Kinder bekommen schon sehr früh mit, wie ihre Eltern mit Geld umgehen – unabhängig von der finanziellen Situation der Familie. Kaufen die Bezugspersonen selbstverständlich einfach alles, was sie haben wollen? Oder überlegen sie ganz genau, wofür sie ihr Geld ausgeben und achten mehr darauf, was sie wirklich brauchen? Bekommt der Nachwuchs jeden Wunsch erfüllt oder sagen die Eltern auch mal „nein“? Das Konsumverhalten der Eltern trägt maßgeblich dazu bei, wie später die Kinder mit Geld umgehen.

Taschengeld als wichtiges Hilfsmittel

Das Taschengeld bildet eine wichtige Grundlage, um den Umgang mit Geld zu lernen. Kinder können bei den gesammelten Beträgen selbst zwischen sparen und ausgeben entscheiden und bekommen so ein Gefühl für den Umgang mit Geld.

In Bezug auf das Alter des Kindes und eine angemessene Höhe des Taschengeldes gibt es offizielle Empfehlungen als Orientierungshilfen für Eltern. Kinder können bereits ab einem Alter von vier bis fünf Jahren Taschengeld bekommen. Empfohlen wird ein Betrag von 0,50 bis 1,00 Euro, der wöchentlich ausgezahlt wird. Ab dem zehnten Lebensjahr ist es sinnvoll, das Taschengeld monatlich zu zahlen.

Mit dem Alter steigt die Höhe des Taschengeldes. So kann ein siebenjähriges Kind 2,00 Euro pro Woche bekommen, ein zehnjähriges dafür schon 15,50 Euro im Monat. Mit 18 Jahren können es 61,00 Euro sein. Allerdings handelt es sich dabei lediglich um Empfehlungen. Es liegt immer im Ermessen der Eltern und im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten, wie hoch das Taschengeld tatsächlich ausfällt.

Taschengeld ist ein wichtiges Hilfsmittel, um den Umgang mit Geld zu üben. Foto: stock.adobe.com © Syda Productions Taschengeld ist ein wichtiges Hilfsmittel, um den Umgang mit Geld zu üben. Foto: stock.adobe.com © Syda Productions

Eigenes Geld verdienen

Eine wichtige Lektion, die Kinder lernen müssen, ist die, dass Geld nicht einfach jederzeit grenzenlos zur Verfügung steht, sondern mühsam erarbeitet werden muss. Wichtig ist, dass sie allmählich den Zusammenhang zwischen einer (beruflichen) Tätigkeit und der finanziellen Entlohnung verstehen. Gerade für jüngere Kinder ist das aber noch schwer verständlich. Deswegen ist es hilfreich, das Thema in der Praxis umzusetzen.

Jedes Kind hat irgendwann einmal einen größeren Wunsch, den es sich allein von seinem Taschengeld in naher Zukunft nicht erfüllen kann, weil es zu lange dauern würde, den Betrag zusammenzusparen. Ein Zuverdienst muss her. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten: Die Eltern können sich größere Aufgaben überlegen, die nicht zur täglichen Haushaltsarbeit gehören, und für die Erledigung eine kleine Entlohnung anbieten. Zum Beispiel Papas Auto gründlich putzen oder den Gartenzaun anstreichen.

Auch kleinere Arbeiten für die Großeltern oder Nachbarn sind denkbar: Das Kind kann deren Hund ausführen, für sie Briefe zum Briefkasten bringen oder beim Bäcker ein Brot kaufen gehen und im Gegenzug einen kleinen Lohn erhalten.

Größere Kinder können sich mit ersten regelmäßigen Nebenjobs das Taschengeld aufbessern. Beliebt sind Babysitten, Zeitung austragen oder Nachhilfe geben. Später sind auch Nebenjobs wie kellnern, als Aushilfe im Supermarkt oder in anderen Betrieben arbeiten, die nicht unbedingt nur gelernte Arbeitskräfte brauchen.

Dem Kind altersgerechte Aufgaben übertragen

Eltern sollten ihre Kinder immer wieder zu eigenständigen Handlungen ermutigen. Das geht am besten, wenn sie ihrem Nachwuchs signalisieren, dass sie an ihn und in seine Fähigkeiten glauben und ihm zutrauen, eine bestimmte Aufgabe alleine zu meistern. Deswegen ist es wichtig, dass Eltern ihren Kindern immer wieder Verantwortung übertragen – selbstverständlich immer an dem Entwicklungsstand und dem Alter des Kindes entsprechend.

Kinder sollten ihrem Alter entsprechend die Verantwortung für bestimmte Aufgaben übernehmen. Foto: stock.adobe.com © o_lypa Kinder sollten ihrem Alter entsprechend die Verantwortung für bestimmte Aufgaben übernehmen. Foto: stock.adobe.com © o_lypa

Es macht Kinder ungemein stolz, wenn sie ihren Eltern helfen und eigenständig Aufgaben erledigen dürfen. Im Kindergartenalter können Kinder schon beim Obstschneiden helfen oder alleine zum Bäcker Brötchen für das Sonntagsfrühstück kaufen gehen. Das eigene Zimmer aufräumen, den Weg zur Schule alleine gehen und eigenständig den Schulranzen packen sind angemessene Aufgaben für ein Kind im Grundschulalter.

Kinder sollten außerdem frühzeitig lernen, einen angemessenen Beitrag zum Haushalt zu leisten. Die Aufgaben, die sie übernehmen, steigern sich mit dem Alter. Erste, einfache Tätigkeiten sind das Aufräumen der Spielecke, den Tisch für das gemeinsame Essen zu decken oder das Haustier zu füttern. Später können Putzarbeiten dazu kommen – angefangen beim Staubsaugen des eigenen Zimmers bis hin zum Reinigen des Treppenhauses.

Größere Kinder können ihre eigene Wäsche sortieren und sie später selbst bügeln und falten. Auch den Rasen mähen oder die Straße kehren sind gute Aufgaben, um dem Nachwuchs mehr Verantwortung zu übermitteln.

Eltern sollen Lernprozesse unterstützen

Das Verhalten der Eltern spielt eine ganz wesentliche Rolle bei der Entwicklung ihrer Kinder zu selbstständig handelnden und denkenden Menschen. Für die Eltern bedeutet das in vielen Situationen, sich in eine Zuschauerrolle zu begeben und den Nachwuchs einfach machen zu lassen.

Eigene Erfahrungen machen lassen

Um selbstbewusst und selbstständig zu werden, müssen Kinder von ihren Bezugspersonen die Chance bekommen, eigene Erfahrungen zu machen – vom Kleinkindalter bis zur Pubertät. Je mehr ein Kind selbst tut, desto besser ist das für seine Entwicklung. Schon kleine Kinder sollten schwierige Situationen alleine meistern, also zwar unter Aufsicht, aber ohne das Eingreifen der Eltern.

Natürlich geht bei dem Versuch, etwas Neues zu lernen oder sich einer Herausforderung zu stellen, oft auch etwas schief. Doch negative Erfahrungen sind für den Lernprozess ungemein wichtig. Durch sie wissen Kinder ihren Erfolg erst richtig zu schätzen. Sie entwickeln Durchhaltevermögen und eine hohe Frustrationstoleranz, werden dadurch belastbarer und können besser mit negativen Situationen umgehen.

Dazu gehört es auch, Probleme eigenständig und ohne vorschnelle Hilfe der Eltern zu bewältigen. Zum Beispiel in Konfliktsituationen mit anderen Kindern oder bei Schwierigkeiten mit Hausarbeiten oder anderen Tätigkeiten. Daran wachsen können Kinder nur, indem sie Probleme auf ihre eigene Art und Weise lösen dürfen. So gern sie auch helfen wollen, sollten sich Eltern hierbei sehr zurückhalten und ihrem Kind nicht jeden Stein aus dem Weg räumen.

Eltern sollten Kinder einfach mal machen lassen – in ihrem Tempo. Foto: stock.adobe.com © chihana Eltern sollten Kinder einfach mal machen lassen – in ihrem Tempo. Foto: stock.adobe.com © chihana

Auf das (Lern-)Tempo des Kindes kommt es an

Es ist wichtig, Kinder Dinge einfach in ihrem eigenen Tempo lernen und machen zu lassen. Manche Kinder brauchen länger als andere, bis sie Dinge verinnerlicht haben. Andere brauchen mehr Zeit, um Dinge zu erledigen. So kann es schon einige Minuten dauern, bis sich ein Vierjähriger seine Schuhe angezogen hat. Besonders, wenn Kinder etwas zum ersten Mal machen – zum Beispiel den Tisch decken oder einen Kuchen backen – dauern die Abläufe viel länger als wenn daraus schon eine routinierte Handlung geworden ist.

Das zerrt aber regelmäßig an den Nerven der Eltern. Viele haben nicht genug Geduld mit ihrem Nachwuchs und greifen ein. Andere tun das aus übertriebener Fürsorge oder Bequemlichkeit.

Dem Kind die Lösung zu präsentieren und ihm zu zeigen, dass die Eltern es besser und schneller können, hilft ihm langfristig aber nicht weiter. Im Gegenteil: Sie nehmen dem Kind damit das Erfolgserlebnis und den Reiz, sich immer wieder neuen Herausforderungen stellen zu wollen. Deswegen sollten Eltern nur dann eingreifen, wenn das Kind deutlich zeigt oder kommuniziert, dass es Hilfe benötigt und ohne Unterstützung nicht weiterkommt.

Bereits Gelerntes immer machen lassen

Um beim Nachwuchs die Selbstständigkeit, das Selbstbewusstsein sowie den Drang, sich neuen Herausforderungen zu stellen, zu stärken, sollten Eltern von Anfang an eine bestimmte Regel befolgen: Alles, was das Kind bereits gelernt hat, macht es von da an immer selbst.

Den Trinkbecher halten, sich die Jacke anziehen, Zähne putzen, Schuhe zubinden – egal, was es ist. Das ist für Eltern oft eine echte Geduldsprobe, weil es oft deutlich länger dauert als mit ihrer Unterstützung. Für die Kinder sind diese Tätigkeiten aber wichtige Etappenziele auf ihrem Weg zur Eigenständigkeit.