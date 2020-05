Um eine Ehekrise überwinden zu können, müssen sich zunächst einmal beide Partner darüber klar werden, ob sie die Beziehung überhaupt noch fortführen wollen. Wenn man nur aus Unsicherheit oder Pflichtgefühl z. B. möglichen Kindern gegenüber, einen Neuanfang wagen will, ohne dass überhaupt noch Gefühle für den Partner vorhanden sind, ist der Rettungsversuch von vornherein zum Scheitern verurteilt. Ist man sich seiner Gefühle unsicher, hilft in vielen Fällen eine Trennung auf Zeit. Wer eine Weile nicht den Alltag miteinander teilt wird schnell feststellen, wie er wirklich zu seinem Ehepartner und dem gemeinsamen Zusammenleben steht. Beide Partner können sich bewusst machen, dass sie die Situation nur gemeinsam meistern können, um gestärkt daraus hervorzugehen.

Die Rettung einer nicht mehr glücklichen Ehe stellt ohne Frage eine große Herausforderung dar. Hierbei ist eine offene, aber immer respektvolle Kommunikation das A und O. Da gerade das Miteinander-Sprechen sich an diesem Punkt der Beziehung häufig schwierig gestaltet, kann es hilfreich sein, sich professionelle Hilfe, z. B. bei einer Paartherapie oder einem Beziehungscoach, zu holen. Ein Außenstehender kann die Situation in der Regel sehr viel objektiver betrachten. Auch wenn die Partner die genauen Probleme nicht einmal selbst benennen können, kann ein erfahrener Experte oft die ausschlaggebenden Gründe für die Ehekrise aufdecken. Außerdem verläuft ein Gespräch zwischen einem zerstrittenen Paar häufig sehr viel konfliktfreier, wenn eine unbeteiligte Person anwesend ist.

Beide Partner müssen für die Rettung ihrer Ehe bereit sein, etwas in der Beziehung zu verändern. Denn erst eine Krise macht deutlich, dass in der Vergangenheit etwas nicht optimal verlaufen ist. Auch hier gilt wieder, offen anzusprechen, was genau zu dieser Unzufriedenheit in der Ehe geführt hat. Nur, wenn diese Gründe ausgesprochen werden, hat der Partner auch die Chance, etwas daran zu ändern. Den anderen hierbei wahllose Anschuldigungen an den Kopf zu werfen, hilft allerdings gar nichts, sondern ist eher kontraproduktiv. In vielen Bereichen wird man überrascht feststellen, dass gute Kompromisse gefunden werden, die beide Seiten zufrieden stimmen. In diesem Zuge können auch neue, gemeinsame Ziele definiert werden, die eine Richtung für die zukünftige Beziehung vorgeben.

In vielen Fällen erfährt eine eingeschlafene Beziehung frischen Wind und damit deutlich mehr Zufriedenheit, wenn beide Partner sich vermehrt einbringen und Engagement zeigen. Das können ganz einfache Gesten der Aufmerksamkeit und Zuneigung sein, wie z. B. ein gemeinsames Essen oder ein Kinobesuch. Auch der Einfluss regelmäßiger körperlicher Nähe darf in einer Ehe nicht unterschätzt werden. Wer sich regelmäßig berührt, sei es bei einem einfachen Kuss oder beim Sex, fühlt sich nachweislich mehr mit dem anderen verbunden. Der viel zitierte "Sex nach Stundenplan" ist also gar nicht so abwegig.

Abschließend bleibt noch zu sagen, dass eine Ehekrise sehr viel leichter überwunden werden kann, wenn früh genug die Notbremse gezogen und reagiert wird, bevor die Fronten vollkommen verhärtet sind. Denn je größer die aufgestaute Wut und Frustration ist, desto schwieriger gestaltet sich die wichtige Kommunikation und damit die Rettung der Ehe.