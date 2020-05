Von Bernhard Hertlein

Düsseldorf (WB). Der Verband Erneuerbare Energien sieht gute Chancen, dem von vielen als störend empfundenen nächtlichen Blinken von Windrädern ein Ende zu machen. Wie die Sprecherin des Verbandes in NRW, Nina Herff, auf Anfrage erklärte, muss nicht mehr jede Windkraftanlage das Warnlicht ständig eingeschaltet haben, um überfliegende Flugzeuge zu warnen.

Stattdessen könnten nach einer am 1. Mai in Kraft getretenen Gesetzesänderung an den Anlagen Transponder in­stalliert werden, die Funksignale von Flugzeugen empfangen und nur dann das Warnblinklicht einschalten.

Zudem geben sie eine Nachricht über einen Server an andere Windräder im Umkreis weiter. Herff zufolge wurde das System in Bremen erfolgreich getestet. Dabei habe sich die Zeit, in der das Blinklicht leuchtet, um 98 Prozent verkürzt.

Der Verband sei nun dabei, möglichst viele Betreiber von Windkraftanlagen zu gewinnen, damit sie sich zusammenschließen und die Transponder zeitnah installieren. Ziel sei es auch, auf dem Weg die Akzeptanz in der Bevölkerung zu verbessern.