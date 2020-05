Antonius Tillmann, hier in der Nähe seines Hofs in Warburg, ist Vorsitzender des OWL-Bauernverbandes. Foto: Hertlein

Von Bernhard Hertlein

Warburg (WB). Eine „Bauernweisheit“ sagt: Ist der Mai kühl und nass, füllt es den Bauern Scheun und Fass. Doch auch in OWL war der Mai 2020 wie schon der April von Trockenheit geprägt. Antonius Tillmann, Landwirt in Warburg und neugewählter Vorsitzender des Bauernverbandes Ostwestfalen-Lippe, scheut zwar noch davor zurück, das Wort von der „dritten Dürre“ in den Mund zu nehmen.