Friedrichshafen/Stemwede (dpa/WB). Der Automobilzulieferer ZF mit Sitz in Stemwede im Kreis Minden-Lübbecke will bis zu 15.000 Stellen weltweit streichen, die Hälfte davon in Deutschland.

Wie aus einem internen Schreiben des ZF-Vorstands an die Belegschaft vom Donnerstag hervorgeht, will ZF in den kommenden fünf Jahren Tausende Stellen abbauen. „Aus heutiger Sicht müssen wir bis 2025 weltweit unsere Kapazitäten anpassen und 12.000 bis 15.000 Arbeitsplätze abbauen, davon etwa die Hälfte in Deutschland“, heißt es in dem Mitarbeiterbrief.

Ein ZF-Sprecher kommentierte entsprechende Berichte des „Südkurier“ und der „Saarbrücker Zeitung“ nicht. Die ZF-Gruppe betreibt unter anderem mehrere Werke in der Region um den Dümmer See; deren Zentrale ist im Stemweder Ortsteil Dielingen.