Von Paul Edgar Fels

Dissen (WB). Der Feinkosthersteller Homann (2800 Mitarbeiter) mit Sitz in Dissen strebt bis Jahresende eine Lösung für seine schwächelnde Salatsparte mit den Marken Homann und Nadler an. Die erste Option ist, wie exklusiv berichtet, die Suche nach einem strategischen Partner. Insider gehen davon aus, dass schon in acht Wochen erste Angebote vorliegen.

Die zweite Option wäre ein Verkauf. Dies dürfte aber die rund 1000 Mitarbeiter im Bereich Salate beunruhigen. Bei einem Verkauf könnten auch Jobs in Gefahr sein. Um nicht in dieser schwierigen Phase qualifizierte Mitarbeiter zu verlieren, drängt die Konzernspitze um Homann-Mutter Müller zur Eile.

Man wolle, wie am Freitag aus informierten Kreisen verlautete, die derzeitige Hängepartie um die Salatsparte möglichst schnell auflösen. Denn klar ist: Am Standort Dissen sind Investitionen in dreistelliger Millionenhöhe nötig – einerseits in Maschinen und Infrastruktur, andererseits um behördliche Auflagen wie Lärmschutz zu erfüllen.

Salatsparte liegt hinter den Erwartungen der Konzernleitung

Genau dabei soll ein Partner helfen. Wie es heißt, sei die Salatsparte zuletzt zwar besser gelaufen, erfülle aber noch nicht die Erwartungen der Konzernleitung. Homann hat 2019 rote Zahlen geschrieben und befindet sich seit längerem in der Restrukturierung.

Bei der strategischen Ausrichtung der Salatsparte gab es in den vergangenen Jahren ein Hin und Her. Ursprünglich wollte Müller am Standort Dissen für Homann neu bauen. Dann sollte der Stammsitz aufgegeben und nach Leppersdorf in Sachsen verlegt werden. 500 Millionen Euro wollte Müller dort investieren.

Im April 2018 kam die Kehrtwende: Homann bleibt auf Beschluss des Aufsichtsrates doch in Dissen. Grund: Es hätten sich „gewisse Rahmenbedingungen“ geändert.

Derweil geht die interne Neuaufstellung bei Homann weiter. Anfang 2019 wurden die drei Sparten Salate, Dressing und Fisch organisatorisch getrennt. 2021 soll auch die rechtliche Trennung vollzogen sein. In die Dressingsparte investiert der Konzern derzeit 160 Millionen Euro.

Die Produktion findet in Lintorf (Bad Essen) statt. Dort entsteht auch ein neues Zentrallager. Die noch in Dissen ansässige Verwaltung für Dressing mit 60 Mitarbeitern soll nach dem Sommer nach Lintorf umziehen.