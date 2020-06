Ein Kunde zahlt mit EC-Karte an der Kasse eines Supermarktes. Die zu entrichtende Summe könnte vom 1. Juli bis 31. Dezember niedriger ausfallen, sofern der Handel den für diesen Zeitraum reduzierten Mehrwertsteuersatz an die Kunden weitergibt. Foto: dpa

Von Bernhard Hertlein

Bielefeld (WB). Während bundesweit bisher nur einige große Lebensmittelketten wie Rewe, Aldi, Lidl und Netto angekündigt haben, die von der Bundesregierung beschlossene Mehrwertsteuersenkung in der Regel eins zu eins an ihre Kunden weiterzugeben, wächst bei anderen Handelsbranchen auch in Ostwestfalen-Lippe die Kritik. „Der bürokratische Aufwand für ein halbes Jahr Steuererleichterung ist immens“, sagte Thomas Kunz, Hauptgeschäftsführer des OWL-Handelsverbandes am Sonntag.