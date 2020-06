Deutschland ist weltweit für viele Dinge und Eigenarten bekannt. Hochwertige deutsche Autos werden im Ausland ebenso geschätzt wie deutsches Bier oder die bayrische Weißwurst. Ein Ruf zweifelhafter Natur hängt Bundesbürgern ebenfalls an: Sie werden als Weltmeister im Müll trennen bezeichnet. In manchen Fällen ist es auf den ersten Blick nicht ersichtlich, wie bestimmte Produkte korrekt zu entsorgen sind. Leuchtmittel landen unwissentlich oft in der falschen Tonne. Wie aber werden Glühbirnen, Energiesparlampen oder LED Leuchten ordnungsgemäß im Land der Müllweltmeister der Verwertung zugeführt?

Der deutsche Trennungswahn

Im weltweiten Vergleich steht Deutschland bei der Entsorgung von Müll tatsächlich weit vorn. In kaum einem anderen Land wird der Müll so differenziert getrennt wie hierzulande. Mit der Einführung des dualen Systems wurde Plastikmüll von Restmüll getrennt. Für Biomüll, Altpapier und Glas in verschiedenen Farben stehen auf vielen Hinterhöfen ebenfalls getrennte Tonnen zur Verfügung.

Weltmeister im Müll trennen mögen die Deutschen sein. Leider sind sie auch Weltmeister im Produzieren von Müll. Trotz der Gegenbewegung Zero Waste im Alltag wächst der Anteil an Plastikverpackungen. In den vergangenen 20 Jahren ist der Jahresverbrauch auf das Doppelte angestiegen. Mehr als 25,4 Kilogramm pro Kopf fallen jährlich an. Nur 17 Prozent aller Plastikverpackungen mit dem Grünen Punkt werden komplett recycelt.

Alte Leuchtmittel korrekt entsorgen

Topaktuelle und leistungsfähige LED Leuchtmittel haben eine sehr lange Lebensdauer. Sie ist noch länger als bei Energiesparlampen und deutlich länger als bei konventionellen Glühbirnen. Eines Tages geht jede Lampe defekt. Viele Bundesbürger stehen dann vor der Frage, wie sie das defekte Leuchtmittel ordnungsgemäß der Entsorgung zuführen.

Viele Glühbirnen mit einem Wolframdraht sind in Deutschland nicht mehr zu finden. Vor Jahren wurden sie aufgrund ihres großen Energiehungers verboten. Wer dennoch eine alte Glühbirne zu entsorgen hat, sollte sie nicht ins Altglas werden. Sie besteht zwar zu einem Teil aus Glas, jedoch auch aus Metallen. Für die Wiederverwertung im Altglas ist die Glühbirne nicht geeignet. Sie ist im Restmüll zu entsorgen.

Nicht in den Hausmüll

Energiesparlampen bestehen aus zahlreichen Edelmetallen. In älteren Modellen ist mitunter sogar Quecksilber verarbeitet. Aufgrund ihrer Bauweise handelt es sich bei einer defekten Energiesparlampe um Sondermüll, der auf einem Wertstoffhof zu entsorgen ist. In jeder größeren Stadt oder Gemeinde gibt es einen Wertstoffhof. In der Bundeshauptstadt Berlin werden mehrere Wertstoffhöfe von der BSR betrieben. Sie alle nehmen defekte Energiesparlampen zur Entsorgung entgegen.

Ähnlich sieht es bei LED Lampen aus. Sie bestehen ebenfalls aus zahlreichen Materialien, die bei fachgerechter Verwertung recycelt werden können. Korrekt entsorgt, können hochwertige Materialien wie Kupfer, Zinn oder Zink wiedergewonnen werden. Schädliches Quecksilber sucht man bei hochwertigen LED Leuchten vergebens. Ohnehin ist die Lebensdauer dieser Lampen so lang, dass sie selten im Müll zu finden sind.

Falsche Entsorgung kostet Geld

Bundesbürger sind angehalten, ausrangierte Leuchtmittel fachgerecht zu entsorgen. Wer dabei erwischt wird, wie er alte Lampen einfach in den Hausmüll wirft, muss mit einem Bußgeld rechnen.

Die Höhe des Bußgeldes ist abhängig vom jeweiligen Bundeslandes. In den meisten Bundesländern liegt die Strafe für die falsche Entsorgung einer Lampe zwischen 100 und 200 Euro. Teurer wird es in Bremen. In der Hansestadt und Heimat der Bremer Stadtmusikanten verlangt die Verwaltung bis zu 400 Euro bei einem Vergehen. Werden mehrere Lampen nicht fachgerecht entsorgt, steigt das Bußgeld auf bis zu 1.000 Euro an.