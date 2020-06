Schon im vergangenen Jahr zählte Gemütlichkeit zu den wichtigsten Wohntrends des Jahres. In den vergangenen Monaten hat man mehr Zeit in den eigenen vier Wänden verbracht als je zuvor. Deshalb überrascht es kaum, dass gemütliche Atmosphäre auch 2020 die Wohntrends anführt. Doch wie wird es zuhause wirklich gemütlich? Inneneinrichter haben Tipps, die fürs Wohlfühl-Flair sorgen.

Gemütlich, praktisch, gut

Ob im Schlaf- oder Wohnzimmer: Um zuhause wirklich abschalten zu können, braucht es das richtige Flair. Laut einer GdW-Zukunftsstudie wird Gemütlichkeit auch im kommenden Jahrzehnt einer der gefragtesten Wohntrend bleiben. Im Jahr 2020 ist vor allem nordische Gemütlichkeit in, so schon seit 2019. So behaglich man Zimmer auch einrichten möchte: Ebenso wichtig ist die praktische Seite. In Räumen ohne praktische Eigenschaften fehlt es ebenfalls an Wohlfühlfaktor. Eine noch so bequeme Riesen-Couchlandschaft macht aus einem winzigen Wohnzimmer beispielsweise längst keinen Ort der Gemütlichkeit.

Wichtig für die Gestaltung: Wie nutzt man die jeweiligen Räume? Sowohl die Anzahl der Raumnutzer als auch die bevorzugte Beschäftigung im jeweiligen Zimmer ist beim Einrichten zu bedenken.

Wohnaccessoires: Auf die persönliche Note kommt es an

Je persönlicher ein Raum eingerichtet ist, desto wohler fühlt man sich darin. Wer Räumen mit ausgesuchten Accessoires wie Bilderrahmen, Textilien und Deko eine persönliche Note gibt, schafft beste Bedingungen für Behaglichkeit. Aber Vorsicht vor wahllos ausgewählten Wohnartikeln! Niemand sollte seine Zimmer bis zur Decke mit Accessoires befüllen. Aus Gemütlichkeit wird sonst schnell das Gegenteil. So vor allem, wenn sich die Accessoires mit dem gewählten Einrichtungsstil beißen.

Lieber persönliche, harmonische Akzente setzen, als alles vollzustellen. Ein paar Kissen auf der Couch, ein akzentuierender Kerzenständer und eine raumstrukturierende Ecke mit Bilderrahmen reichen als individuelle Wohlfühl-Accessoires meist aus.

Farbe bekennen: Welche Farbtöne verbreiten Gemütlichkeit?

Kaum etwas beeinflusst Stimmungen so sehr wie Farbe. Um Räume gemütlich wirken zu lassen, braucht man ein heimeliges Farbkonzept in harmonischen Tönen. Entspannende Nuancen in warmen Tönen gibt es vor allem in der Natur. Beige, Braun und zartes Orange wirken erdend und verbreiten dadurch Ruhe. Als Akzenttöne eignen sich etwas kräftigere Farben wie beispielsweise Grün. Wie schon bei den Accessoires, sollte es auch bei den Farben nicht zu viel des Guten sein. Mehr als drei unterschiedliche Farbtöne verbreiten Unruhe und stören die Harmonie. Idealerweise greifen die Möbel des Zimmers verwendete Wandfarben auf, sodass ein angenehmes Gesamtbild entsteht.

Apropos Möbel: Natürliche Materialien wie Holz sorgen für eine Extraportion Gemütlichkeit. Lohnenswerte Ergänzungen sind Kissen, Decken und andere Wohntextilien. Stimmungsvolle Beleuchtung sowie Raumdüfte oder Duftkerzen mit Noten wie Sandelholz und Vanille können ein gemütliches Flair noch unterstreichen.