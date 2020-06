Von Bernhard Hertlein

Bielefeld (WB). Am Montag ist die größte Veranstaltung für die Wirtschaft in der Region, der OWL-Unternehmertag, abgesagt worden. „Er hätte in diesem Jahr voraussichtlich nur mit deutlich weniger Gästen als normal stattfinden dürfen und nicht als Netzwerk-Plattform funktioniert“, heißt es in der Begründung der 13 Organisationen, die den Unternehmertag seit 1981 einmal jährlich durchführen. Wie im Umfeld zu erfahren war, soll als Referent diesmal NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) im Gespräch gewesen sein.