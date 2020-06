Von Bernhard Hertlein

Berlin/Bielefeld (WB). Eigentlich sollte das neue Wohnungseigentumsgesetz (WEG) noch vor der Sommerpause des Bundestages beschlossen werden. Ob das noch bis zum 3. Juli gelingt, scheint mehr als fraglich, zumal noch der Bundesrat zustimmen müsste. Damit wird vermutlich auch der Plan, das Gesetz am 1. September in Kraft treten zu lassen, nicht umgesetzt werden können.

Online WEG-Versammlungen

Grund dafür, dass die WEG-Novelle in den Hintergrund trat, ist, dass in der Corona-Pandemie andere Themen in den Vordergrund rückten. Aus der Sicht von Daniela Niermann, Geschäftsführerin von Haus und Grund in Ostwestfalen-Lippe, ist das „mehr als bedauerlich“. Schließlich sei es die Pandemie, die Wohnungseigentümergemeinschaften vor besondere Probleme stellten. Insbesondere solle das neue Gesetz ermöglichen, dass Wohnungseigentümer an WEG-Versammlungen auch online teilnehmen können. Solange dies noch nicht möglich sei, seien die Verwalter derzeit im Wesentlichen damit beschäftigt, größere Räume zu finden, in denen die Zusammenkünfte ihrer WEGs unter Einhaltung der unter Corona-Bedingungen geltenden Abstandsregeln stattfinden können. Niemeyer: „Das bringt für die Wohnungseigentümer auch zusätzliche Kosten mit sich.“

Einfache Mehrheit entscheidet

Inhaltlich gibt es Punkte im neuen WEG-Gesetz, die von Haus und Grund begrüßt werden – andere nicht. Dass Beschlüsse, für die bisher eine Unterschrift notwendig war, künftig in Textform und damit auch per Email beschlossen werden können, erleichtere die Verwaltung. Das Gleiche gelte für die Bestimmung, dass die WEG-Versammlung Beschlüsse unabhängig von der Zahl der anwesenden oder vertretenen Eigentümer bzw. Miteigentumsanteile fällen kann. Im Gegenzug soll die Einberufungsfrist für eine Versammlung von zwei auf vier Wochen verlängert werden.

Verwaltermacht gestärkt

Erleichtert werden soll die Arbeit des Verwalters auch insofern, als er nach Außen hin eine unbeschränkte – und auch unbeschränkbare – Vertretungsmacht für die WEG erhält. So kann er in eigener Verantwortung künftig über „gewöhnliche“ Maßnahmen entscheiden. Dazu könnte nach Expertenmeinung der Abschluss von Versorgungs- und Dienstleistungsverträgen, aber auch die gerichtliche Durchsetzung von Hausgeldforderungen gehören. Die Juristin Niemeyer von Haus und Grund erwartet, dass gerade dieser „nicht sehr eindeutig formulierte“ Punkt gerichtliche Streitigkeiten nach sich ziehen wird.

Das WEG-Gesetz wird, wenn die Novelle so beschlossen wird, auch die Entziehung von Wohneigentum erleichtern, sofern ein Miteigentümer seinen Verpflichtungen nicht nachkommt. Darin eingeschlossen ist die Pflicht, Kosten für die Gemeinschaft mitzutragen. Im Gegenzug soll der Verwalter leichter, das heißt ohne Vorliegen eines wichtigen Grundes, gekündigt werden können.

Recht auf E-Ladestation

Was die Sanierung und Modernisierung ihres Sondereigentums betrifft, so soll die Reform einige Maßnahmen wesentlich erleichtern. Dazu zählen der Einbau von Lademöglichkeiten für das Elektroauto, die Anschlussmöglichkeit an ein Glasfasernetz, Maßnahmen zur Sicherung vor Einbrüchen sowie Umbauten zur Herstellung von Barrierefreiheit. Voraussetzung ist, dass der, die Maßnahme durchführt, sie auch bezahlt. Zuletzt waren Miteigentümer in deser Hinsicht teilweise schlechter gestellt als Mieter.

Nicht zuletzt sollen auch Stellplätze und Terrassen als Sondereigentum deklariert werden können. Bisher mussten sie anders deklariert werden, damit sie wie Sondereigentum behandelt werden können.

Mehrkosten für Mieter

Kritik an der erleichterten Beschlussfassung für Modernisierungsmaßnahmen kommt vom Mieterbund. Schließlich könnte eine Reihe dieser Maßnahmen dazu führen, dass der Vermieter die Ausgaben dafür über die Nebenkostenabrechnung auf den Mieter abwälzt. Als Beispiele nannte Ralf Brodda, Geschäftsführer des OWL-Mieterbundes, am Montag Verträge für Hausmeister, Versicherungen, aber auch Wartungsarbeiten etwa für den gemeinsamen Fahrstuhl. Wenn der Verwalter ohne WEG-Beschluss solche Verträge abschließen könne, träfen eventuelle Mehrkosten am Ende auch die Mieter.

FDP für Eigentümerrechte

Die Beschlussfassung der Novelle verzögert sich auch deshalb, weil in der ersten Lesung im Bundestag am 6. Mai von mehreren Fraktionen zahlreiche Änderungsvorschläge eingebracht wurden. Am weitesten in ihrer Kritik ging die FDP. Dass es unter Miteigentümern auch Querulanten gebe, berechtige nicht dazu, die Eigentümer dadurch pauschal zu entmachten, dass der Verwalter eine Blankovollmacht erhalte. Auch sei eine WEG nicht einfach ein Verein, in dem die Kosten für alle mit einfacher Mehrheit einer Versammlung beschlossen werden könnten. Einem Eigentümer dürfe die Entscheidung über das Haus, in dem er lebt, nicht aus der Hand genommen werden, „nur weil er vielleicht im Stau stecken geblieben ist“, heißt es in dem FDP-Antrag.