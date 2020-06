Kopfschmerzen durch Fehlsichtigkeit, falsche Haltung oder Zähneknirschen

Kopfschmerzen gehören zu den häufigsten Leiden weltweit. Klassische Auslöser sind beispielsweise Stress, ein Wetterumschwung oder zu viel Alkohol. Häufig stecken aber auch Ursachen dahinter, die für Betroffene weniger bekannt sind. Dazu gehören nächtliches Zähneknirschen, Fehlsichtigkeit oder muskuläre Verspannungen. Wie hängen diese Faktoren mit Kopfschmerzen zusammen?

Kopfschmerzen durch unbewusstes Zähneknirschen

Der Nacken fühlt sich morgens verspannt an und der Kopf ist ganz schwer? Kopfschmerzen können durch Zähneknirschen und -pressen (Bruxismus) ausgelöst werden. Da Betroffene dies im Schlaf nicht selbst mitbekommen, bleibt das Problem oft lange unbemerkt. Auf Dauer sind jedoch ein Abrieb der Zähne sowie Verspannungen der Kau-, Kiefer- und Gesichtsmuskeln möglich, die einen unangenehmen Schläfenkopfschmerz nach sich ziehen.

Experten gehen davon aus, dass jeder Zweite ab und an mit den Zähnen knirscht, allerdings bleibt das Problem nur bei etwa 20 Prozent der Bevölkerung dauerhaft bestehen. Woher das Zähneknirschen kommt, ist bisher noch nicht eindeutig geklärt, Forscher vermuten jedoch, dass vor allem Stress und psychische Belastungen einen entscheidenden Faktor spielen. Weitere mögliche Auslöser sind:

Atmungsstörungen (Schlafapnoe)

ein hoher Konsum von Genussmitteln (Alkohol, Nikotin oder Koffein)

Einnahme bestimmter Medikamente (zum Beispiel Psychopharmaka)

Zahnfehlstellungen und Erkrankungen des Zahnhalteapparats

Zur Therapie empfiehlt der Zahnarzt in der Regel eine Aufbissschiene, die fortan nachts getragen werden muss. Sie verhindert einen weiteren Zahnabrieb und entlastet Kiefergelenke sowie die Kaumuskulatur. Damit lassen in der Regel die Kopfschmerzen durch Zähneknirschen nach.

Im Blick behalten: Kopfschmerzen durch schlechte Augen

Wer ständig leichte Kopfschmerzen hat, sollte ebenfalls schlechte Augen als Ursache in Betracht ziehen. Eventuell haben sich die Sehwerte im Vergleich zum letzten Brillenkauf stark verändert. Infolgedessen muss sich die Augenmuskulatur stark anstrengen, um die Fehlsichtigkeit auszugleichen, was zu Kopfschmerzen führt. Diese sind zwar meist weniger stark ausgeprägt, werden aber dennoch als störend empfunden. Zudem sind sie vor allem an der Stirn und um die Augen herum lokalisiert und oft von tränenden oder geröteten Augen begleitet. Dann ist der Besuch bei einem Augenarzt oder Optiker empfehlenswert. Dieser überprüft die Sehfähigkeit und passt gegebenenfalls die Stärke der Brille oder der Kontaktlinsen an.

Hinter plötzlich sehr starken Augen- und Kopfschmerzen, eventuell mit begleitender Übelkeit oder einer Sehverschlechterung, kann zudem ein Glaukomanfall stecken. Bei einem Glaukom — auch grüner Star genannt — handelt es sich um eine Schädigung des Sehnervs. Es kommt zu einer drastischen Erhöhung des Augeninnendrucks durch das Kammerwasser, dass nicht mehr richtig abfließen kann. In diesem Fall ist das sofortige Aufsuchen eines Augenarztes notwendig, da unbehandelt das Auge erblinden kann.

Kopfschmerzen durch falsche Haltung

Dass das ständige Sitzen am Arbeitsplatz oder Zuhause auf dem Sofa dem Rücken schadet, ist mittlerweile bekannt. Aber nur die Wenigsten verbinden auch Kopfschmerzen mit einer schlechten Körperhaltung. Verspannungen der Muskulatur im Nacken- und Schulterbereich können auf Dauer jedoch ebenfalls zu einer Sensibilisierung der schmerzleitenden Nerven führen. Die Folge: Die Schmerztoleranz von Betroffenen sinkt und der Schmerz wird chronisch.

Um dem vorzubeugen, sollten sich Menschen, die berufsbedingt viel sitzen, regelmäßig bewegen. Experten empfehlen mindestens zweimal pro Woche leichter Ausdauersport, aber auch einfache Kräftigungs- und Entspannungsübungen am Schreibtisch sind sinnvoll. Zudem gibt es sehr einfache Möglichkeiten, um mehr Bewegung in den Büroalltag zu bringen: Persönlich die Kollegin besuchen, anstatt eine E-Mail zu schreiben, im Stehen telefonieren oder lieber mal die Treppe nehmen – diese Tipps tragen zum Rückenwohl bei und verhindern Kopfschmerzen durch eine falsche Haltung.

Sind die Beschwerden schon vorhanden, eignen sich Wärmeanwendungen, wie ein Kirschkernkissen im Nacken, um die Verspannungen zu lösen und die Schmerzen zu lindern. Ebenso stellen Schmerzmittel wie Acetylsalicylsäure, Ibuprofen oder Paracetamol eine wichtige Behandlungsoption dar. Rechtzeitig angewandt können sie einem chronischen Verlauf der Beschwerden vorbeugen. Ohne ärztliche Rücksprache sollte die Dauer der Einnahme aber auf wenige Tage beschränkt bleiben.

Wann bei unspezifischen Kopfschmerzen zum Arzt?

In den meisten Fällen sind Kopfschmerzen harmlos und verschwinden nach kurzer Zeit von selbst wieder. Ein Arztbesuch ist in der Regel nicht notwendig. Aber wann ist es sinnvoll, einen Fachmann zu konsultieren? Die Deutsche Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft (DMKG) empfiehlt den Gang zum Hausarzt, wenn:

die Schmerzen regelmäßig oder immer häufiger auftreten,

sich die Schmerzstärke ändert,

Schmerzmittel keine Wirkung mehr haben,

es zu Begleiterscheinungen wie Fieber, Lähmungserscheinungen oder Gefühlsstörungen kommt.

Für die Diagnose befragt der Arzt den Patienten zunächst ausführlich und führt anschließend eine körperliche Untersuchung durch. Beispielsweise prüft er die Gesichts- und Halsmuskulatur und testet Reflexe sowie Augenbewegungen. Besteht der Verdacht auf eine ernstzunehmende Grunderkrankung (zum Beispiel einen Gehirntumor) kommen zusätzlich bildgebende Verfahren wie Magnetresonanztomographie (MRT) oder Computertomographie (CT) zum Einsatz. Vermutet der Arzt, dass die Kopfschmerzen durch nächtliches Zähneknirschen oder schlechte Augen hervorgerufen werden, wird er den Betroffenen an einen Kollegen (Augen- oder Zahnarzt) verweisen.