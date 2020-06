Seit Jahrhunderten drücken Menschen ihre Gefühle in Worten aus. Aus Zeiten der altgriechischen Philosophen, der römischen Verse und der mittelalterlichen Lieder entwickelte sich eine Kunstform, die auch heute noch an Beliebtheit gewinnt. Ein besonderer Zweig wächst dieser Tage in sozialen Medien. Besonders Instagram bringt zahlreiche neue Poeten und Poetinnen hervor, die ihre Sicht auf die Welt in Verse fassen. Wer selbst mitmachen möchte, muss gar nicht viel tun.

Instagram als Ort für emotionale Worte

Dass ausgerechnet Instagram als Portal für optische Reize einmal im Thema Poesie würde punkten können, hätten vermutlich selbst die Gründer nicht zu glauben gewagt. Abseits von typischen Influencerprofilen und Aufnahmen mit teurer Kleidung, auffälligem Make-Up oder sportlich gestählten Körpern findet sich jedoch ein immer größer werdender Bereich, in dem sich kreative Menschen unter Hashtags wie #instapoetry oder #poetsofinstagram austauschen.

Gerade für junge Menschen kann die Poesie in den von ihnen so rege genutzten sozialen Medien Vorteile mit sich bringen. Ab der Pubertät bis in die Mitte der Zwanziger hinein sind viele Frauen und Männer zahlreichen emotionalen Einflüssen ausgesetzt, erleben ihre erste Liebe, die ersten zerbrechenden Beziehungen und müssen sich Selbstzweifeln sowie Zweifeln in Bezug auf die Gesellschaft stellen. Leicht fällt es da nicht, die eigenen Gefühle in Worte zu fassen, weshalb viele junge Menschen gerne auf die Kreativität ihrer liebsten Insta-Poeten zurückgreifen.

In diesem Fall bedeutet kann das Lesen und Teilen der kleinen Gedichte mehr als die bloße Beschäftigung mit einer Kunstform sein. Vielmehr zeigen die Poeten und Poetinnen, dass ihre Leser nicht alleine mit ihren Gefühlen sind und ermöglichen es ihnen, mit anderen über wichtige Emotionen sowie Geschehnisse zu sprechen.

In einigen Fällen gelangen die kreativen Köpfe dank Social Media sogar zu großer Bekanntheit. Beispiele hierfür sind Rupi Kaur und Nikita Gill, die ihren Followern nahezu täglich neue Verse liefern und darüber hinaus Gedichtbände veröffentlicht haben. Ihre Bücher verkaufen sich trotz der ständig verfügbaren Inhalte auf Instagram gut. Wer selbst einen Blick hineinwerfen und nachhaltig kaufen möchte, findet die Bände online als Second Hand Ware. In Deutschland sind Namen wie Julia Engelmann und Clara Louise eng verknüpft mit bedeutungsvollen Worten auf Instagram.

Selbst zum Lyriker werden: Die 4 besten Tipps

Ob das Dichten und Schreiben in jedem Fall zum Erfolg führt, ist fraglich. Fest steht jedoch, dass Schreiben dabei helfen kann, die eigenen Gefühle zu reflektieren. Und wer ein Händchen für schöne Worte hat, wird vermutlich schnell einige Follower finden, die gerne regelmäßig Neues Lesen möchten. Für die ersten Schritte auf dem Weg zur individuellen Dichtkunst lohnt es sich, die folgenden Tipps zu berücksichtigen.

1. Inspiration suchen

Selbst große Dichter suchten überall nach Inspiration. Begegnungen mit Menschen, Orte in der Natur und Texte selbst helfen dabei, Themen für Verse und die richtigen Worte zu finden. Auch das Internet bietet eine recht große Vielzahl an Möglichkeiten, sich mit Versen, Strophen, Sprüchen und Gedichten zu beschäftigen. Die Köpfe hinter dem Portal Finestwords konnten binnen weniger Monate über 500.000 aktive Leser auf der Social Media Plattform Pinterest generieren und liefern täglich neue Sprüche.

Natürlich liefern auch Bücher viel Inspiration. Foto: Thought Catalog on Unsplash Natürlich liefern auch Bücher viel Inspiration. Foto: Thought Catalog on Unsplash

Es lohnt sich also, das Netz regelmäßig nach interessanten Texten zu durchforsten, in sozialen Medien nachzuschauen und auch Foren zu nutzen, in denen sich Dichter sowie Poeten austauschen. Gemeinsame Projekte oder einfaches Philosophieren können den kreativen Prozess ankurbeln.

2. Musik hören

Musik kann vielen Menschen den Zugang zu emotionalen Inhalten erleichtern. Wer seine Poesie im Stillen nicht zu Papier bringt oder immer wieder ins Stocken gerät, sollte es folglich einmal mit verschiedenen Klängen versuchen. Besonders beliebt sind dabei nicht etwa Lieder mit Gesang und entsprechenden Songtexten, sondern vielmehr reine Instrumentalmusik. Klassik wird diesbezüglich oft unterschätzt, denn mit Piano, Violine, Cello und Co. lassen sich besonders viele Gefühle transportieren.

Um die Wirkung auszutesten, genügt das Anspielen einer Playlist bei Streamingdiensten. Fließen die Worte dann nicht wie von selbst auf das Papier, ist entweder die richtige Richtung noch nicht gefunden, oder das Schreiben im Stillen entpuppt sich als beste Variante.

3. Die richtige Tageszeit finden

Der Mensch kann nicht zu jeder Tageszeit gleich emotional, empathisch oder feinfühlig sein. Für gute Poesie braucht es einen möglichst wachen Geist und einen guten Zugang zum eigenen Innenleben. Einigen Frauen und Männern fällt das Schreiben in den Abendstunden am leichtesten, andere wiederum wachen mitten in der Nacht mit den besten Einfällen auf und wieder andere wissen den Nachmittag für ihr kreatives Hobby zu nutzen.

Prinzipiell gibt es beim Schreiben in Bezug auf die Tageszeiten kein Richtig und kein Falsch. Am wichtigsten ist es, sich persönlich wohl zu fühlen und im kreativen Prozess aufgehen zu können. Wer noch nicht weiß, wann das am leichtesten gelingt, testet am besten verschiedene Zeitpunkte, ohne sich dabei unter Druck zu setzen.

4. Mit Werkzeugen experimentieren

Die menschliche Kreativität – so viel dürfte spätestens jetzt feststehen – ist ein fragiles Konstrukt und durch zahlreiche Faktoren beeinflussbar. Daher wundert es wenig, dass selbst die verwendeten Werkzeuge von Bedeutung sind. Wer gerade erst anfängt und sein persönliches Medium noch nicht gefunden hat, darf gerne austesten, was gefällt.

Am PC zu schreiben, ist nur eine von vielen Optionen. Foto: Glenn Carstens-Peters on Unsplash Am PC zu schreiben, ist nur eine von vielen Optionen. Foto: Glenn Carstens-Peters on Unsplash

Von der einfachen Kombination aus Stift und Papier über das Textverarbeitungsprogramm am Computer bis hin zur alten Schreibmaschine ist praktisch alles erlaubt. Einigen Menschen hilft es auch, das Medium regelmäßig zu wechseln und sich so immer wieder neu einzufinden. So bleibt das Hobby lebendig und abwechslungsreich.