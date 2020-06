Warsteiner unterstützt 2021 Musikfestivals. Hier Rock am Ring 2019. Foto: dpa

Warstein (WB/in). Die Brauereigruppe Warsteiner wird 2021 Hauptsponsor der Rockfestivals Rock am Ring und Rock im Park.

Die Zwillingsfestivals in Nürnberg und in der Eifel haben im vergangenen Jahr zusammen 160.000 Musikfans angelockt. Termin für 2021 ist vom 11. bis 13. Juni. Der Sponsoringvertrag, den die Warsteiner Gruppe, zu der auch Braustätten in Herford und Paderborn gehören, mit den Veranstaltern abgeschlossen hat, geht bis 2025.