Herzprobleme durch hohes Cholesterin

Der Zusammenhang von LDL-Cholesterin und Herzbeschwerden

Ein erhöhter Anteil des LDL-Cholesterins im Blut stellt ein Risikofaktor für Herzbeschwerden dar. Die Senkung von erhöhten Werten sowie vorbeugende Maßnahmen können lebensrettend sein.

Herzprobleme durch LDL-Cholesterin: So kommt es dazu

Cholesterin ist für den menschlichen Organismus lebensnotwendig. Doch, bei Personen, die zu viel davon im Blut haben, besteht Gefahr, dass sich der Stoff in den Gefäßwänden der Arterien einlagert. Verdickt sich die Gefäßwand daraufhin sprechen Mediziner von einer Entstehung der sogenannten Plaques. Die Folge: Die betroffenen Gefäße verengen sich und nehmen an Elastizität ab. Der Blutfluss wird behindert und es entwickeln sich womöglich Durchblutungsstörungen. Dieser Vorgang wird als Arterienverkalkung, Atherosklerose oder Arteriosklerose bezeichnet. Besonders gefährlich sind solche Gefäßverkalkungen durch das LDL-Cholesterin im Herz, sie können aber auch in den Beinen oder sogar im Gehirn vorkommen.

Welche Herzprobleme sind durch hohes Cholesterin möglich?

Eine Atherosklerose verursacht meist unangenehme Beschwerden am Herz – im schlimmsten Fall ist ein Herzinfarkt durch zu hohes Cholesterin möglich! Daneben kann eine koronare Herzkrankheit (KHK) als Folge der Gefäßverkalkung in Betracht gezogen werden. Bei der Erkrankung bilden sich die Plaques an den Innenwänden der Herzkranzgefäße. Wenn sich diese daraufhin verengen und verstopfen gelangt nicht ausreichend Sauerstoff in das Herz. Folglich sind bestimmte Herzmuskeln nicht mehr ausreichend versorgt. Als typische Symptome gelten unter anderem Druck- und Engegefühle oder Atemnot. Außerdem kann ein erhöhter Puls auf eine koronare Herzkrankheit hindeuten. Die koronare Herzkrankheit zieht unter Umständen schwere Folgeerkrankungen wie eine Herzschwäche mit sich. Bei Beschwerden am Herz sollten sich Betroffene in jedem Fall sofort ärztliche Hilfe suchen oder den Notarzt rufen.

Wann führt LDL-Cholesterin zu Herzbeschwerden?

Ab wann die Cholesterinwerte zu hoch sind und somit das Risiko für Herzbeschwerden steigt, hängt von individuellen Faktoren ab. So kommt es, dass manche Personen bereits bei gering erhöhten Werten Gefäßverkalkungen aufweisen. Bei anderen wiederum beginnt die Verkalkung erst viel später. In der Regel betrachtet ein Mediziner deshalb das Cholesterin nie isoliert, sondern setzt es in den Zusammenhang mit anderen Aspekten. Hierzu zählen insbesondere mögliche Vorerkrankungen. Wer bereits einen Herzinfarkt erlitten hat, kann beispielsweise ein erhöhtes Risiko für einen erneuten Vorfall haben. Wer zu einer solchen Risikogruppe gehört, dem wird in der Regel geraten, regelmäßig die Werte zu kontrollieren.

Herzprobleme durch hohes LDL-Cholesterin: Was hilft?

Sobald ein Arzt erhöhtes LDL-Cholesterin im Blut feststellt, berät er seine Patienten über entsprechende Möglichkeiten, um diese zu senken und somit auch das Risiko einer Herz-Erkrankung zu minimieren. Dazu gehört vor allem eine Ernährungsumstellung, da Cholesterin nicht nur vom Körper selbst hergestellt, sondern auch über Lebensmittel aufgenommen wird. Fettreiche Fertigprodukte sollten Betroffene dann vom Ernährungsplan streichen. Stattdessen empfehlen sich pflanzliche Fette. Zudem ist eine medikamentöse Therapie möglich. Sogenannte Cholesterinsenker sind unter anderem Wirkstoffe aus der Gruppe der Statine. Neben Tabletten kommt bei manchen Patienten auch das Einsetzten eines Stents infrage. Dabei handelt es sich um eine Art Gefäßstütze, die in eine stark verengte Arterie eingesetzt wird, zum Beispiel in die Herzkranzgefäße, um diese offen zu halten.

Neben einer gesunden Ernährung raten Ärzte meist dazu, auf Genussmittel wie Nikotin oder Alkohol zu verzichten und sich vermehrt zu bewegen. Für Herzpatienten gibt es beispielsweise extra Sportangebote. Aber auch alltägliche Aktivität wie Spazieren gehen oder Fahrradfahren können hilfreich sein. All diese Maßnahmen tragen dazu bei, dass Patienten ein mögliches Übergewicht reduzieren und damit ebenso die Wahrscheinlichkeit der gefährlichen Ablagerungen minimieren. Darüber hinaus ist dieser gesunde Lebensstil auch das A und O zur Vorbeugung von Herzproblemen durch zu hohes LDL-Cholesterin.