„Der Kleine hat nur Kosten“

Dieser Zeitdruck und vor allem der Aufwand, der für eine nur sechs Monate geltende Steueränderung erforderlich ist, löst in der Wirtschaft nicht nur Freude aus. Bei der Vollversammlung der OWL-Handwerkskammer meldete sich am vergangenen Dienstag ein Delegierter deutlich zu Wort. Die Mehrwertsteuersenkung bringe den kleinen Betrieben nichts, aber verursache einen großen Aufwand: „Wir haben nur Kosten.“ Er forderte, dass die Kammer dieser Ablehnung durch eine Resolution an die Bundesregierung Gehör verschaffe. Dass es in der Sitzung nicht dazu kam, lag insbesondere daran, dass sich der Zentralverband des Handwerks am gleichen Tag zum gleichen Thema zu Wort gemeldet hatte – kritisch auch, aber bei weitem nicht so negativ.

Umstellung kann für Betriebe teuer werden

Eine Nachfrage bei Thomas Redeker, Obermeister der Bäckerinnung im Widukindsland und Inhaber dreier Backgeschäfte in Minden, hat am Freitag ergeben, dass die zweimalige Umstellung für einen kleinen oder mittelständischen Bäcker schnell mit einem vierstelligen Betrag ins Konto schlägt. Der Hauptverband des Einzelhandels (HDE) verweist darauf, dass nicht alle Kassen ans Internet angeschlossen seien und damit per Fernwartung umgestellt werden können. Für die anderen sei es möglicherweise noch teurer.

Etwa ein Viertel seines Umsatzes erzielt Redeker durch Verkäufe an Hotels, Gaststätten, Kitas und Schulen. Neben der Ladenkasse müssen auch diese Rechnungen auf den Tag genau umgestellt werden – ebenso wie das Redekers Lieferanten machen müssen. Was die Ware in den eigenen Filialen betrifft, so hofft der Bäcker angesichts eines Sortiments von 700 Artikeln, dass er bei den Kunden Verständnis dafür findet, dass er nicht bei allen den Preis wegen ein, zwei oder drei Cent neu berechnen wird. Bei einigen Artikeln wie dem Standardbrot oder Standardbrötchen werde er genau dies aber tun.

Bäcker, die wie Redeker sowohl Lebensmittel für den Verzehr außer Haus, als auch zum sofortigen Genuss im Geschäft verkaufen, müssen ohnehin mit zwei Mehrwertsteuersätzen zurecht kommen. Im ersten Fall sinkt er vom 1. Juli bis 31. Dezember von sieben auf fünf Prozent und im zweiten von 19 auf 16 Prozent. Fehler, die dabei gemacht wurden, sind Bäckern nach Testkäufen von Finanzbeamten in der Vergangenheit schon mal teuer zu stehen gekommen, wenn sie für viele Jahre nachzahlen mussten.

Geringe Wirkung erwartet

Thomas Kunz, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes OWL, glaubt nicht, dass die Steuerersparnis Kunden allzu oft animieren wird, mehr von einzelnen Produkt zu kaufen. Eindruck mache sie ohnehin nur bei großen Summen: „Aber selbst bei Autos wird die niedrigere Mehrwertsteuer eine sehr begrenzte Wirkung haben, weil die Käufer gewohnt sind, dass ihnen vom Händler weit höhere Rabatte als drei Prozent geboten werden.“

Immerhin, und das begrüßt Kunz, kann die Mehrwertsteuersenkung einheitlich mit dem Kassenbon verrechnet werden. So sehe der Kunde eher, was ihm zusätzlich in der Kasse bleibe – auch wenn er das Geld nicht alles im Handel ausgeben wird. Nach Angaben des Verbandes werden die Supermärkte, Warenhäuser und Fachhändler unterschiedlich verfahren. Ein Teil werde doch jedes Produkt neu auszeichnen, weil er sich davon eine bessere Resonanz beim Verbraucher verspreche. Kunz zufolge ist der Umsatz zwar durch die Lockerungen beim Einkauf inzwischen gestiegen. Trotzdem erreiche er im Handel im Durchschnitt erst etwa 70 Prozent des Vorjahresniveaus. „Die Menschen kaufen, was sie brauchen. Lust zum Bummel kommt mit der Schutzmaske nicht auf.“