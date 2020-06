Roboter gehen Menschen zur Hand

Konkret geht es um Pick & Place-Vorgänge, bei denen Roboter Gegenstände greifen und an eine Stelle platzieren. Unchained Robotics nutzt Kamera und Künstliche Intelligenz, um das System auf beliebige Bauteile und Objektgrößen einzustellen. Das erspart aufwendige Anpassungsmaßnahmen. Gegründet wurde das Start-up 2019 von Mladen Milicevic, Kevin Freise und Anton Veynshter.

Insgesamt hatten sich in diesem Jahr 59 Gründerteams an dem von der OWL GmbH und 22 Partnerfirmen und Forschungseinrichtungen der Region ausgeschriebenen Wettbewerb beteiligt. 30 reichten am Ende einen Businessplan ein. Das Siegerteam erhält 10.000 Euro. Hinzu kommen Sieger in mehreren Einzelkategorien, die jeweils 5000 Euro erhalten.

Auszeichnungen auch für Robomantic, Formfreund und Voltfang

Der Preis in der Kategorie „Hightech und Forschung“ geht an Robomantic (Bielefeld). Das Team entwickelte am CITEC der Universität Bielefeld eine neuartige berührungsempfindliche Sensorik auf Basis von Hightech-Textilien. Da diese sehr elastisch sind, können sie wie künstliche Haut über den Roboterarm gestreift werden. Weil sie weich und beweglich sind, lassen sich die Sensoren gut auch auf beweglichen Objekten einsetzen und verarbeiten. Ein Datenhandschuh auf dieser Basis ist geeignet, Bewegungen zu messen und für die Steuerungstechnik von Robotern nutzbar zu machen.

In der Kategorie „Industrie, Handwerk und Dienstleistungen“ überzeugte die Möbelmanufaktur Formfreund aus Steinhagen. Voltfang (Aachen) gewann in der Kategorie „Zukunft und Gesellschaft“. Das Team entwickelte einen Hausspeicher für Photovoltaik, der aus wieder aufbereiteten Batterien von Elektroautos hergestellt wird.