Viele Wege führen nach Rom oder in diesem Fall zum passenden Bett. Bei der Bielefelder Boxspring Welt sind es genau genommen drei. Der Fachhändler für individuelle Boxspringbetten bietet Kunden nicht nur den klassischen, stationären Weg zum Bett oder den Kauf im Onlineshop – als dritte Möglichkeit können Kunden ihr Bett auch online vorauswählen und anschließend im Bettenfachgeschäft an der Herforder Straße probeliegen.

Kombination aus Online- und stationärem Bettenkauf beliebt

Vor allem Letzteres findet bei Kunden aus Ostwestfalen-Lippe und Umgebung mehr und mehr Anklang, schließlich ist die Kombination aus Online- und stationärem Kauf die wohl beste Möglichkeit, um einen Boxspringbett Fehlkauf zu vermeiden.

Besucht man vorab den Onlineshop, kann man sich bereits mit den verschiedenen Boxspringbett-Modellen und Variationsmöglichkeiten vertraut machen, denn davon gibt es bei der Boxspring Welt zweifelsohne viele, gewissermaßen für jeden Geschmack und für jedes Bedürfnis. Indem man eine Vorauswahl trifft oder womöglich schon sein Traumbett findet, setzt man zugleich einen Fokus für das Beratungsgespräch. Noch dazu vermitteln ausführliche Produktbeschreibungen, Auswahlhilfen und ein gut abgedeckter FAQ-Bereich wichtige Informationen zu allen Themen rund um Betten und Ergonomie.

Vor Ort in Bielefeld kann man dann exemplarisch verschiedene Härtegrade und Topper probeliegen, Bezugsstoffe ansehen und sein Wunschbett ganz an die eigenen Vorlieben anpassen. Die geschulten Berater*innen nehmen sich dabei viel Zeit für das Gespräch und können in der Regel auch Sonderwünsche problemlos umsetzen.

Individuelle Anforderungen erfordern individuelle Schlafkonzepte

Warum man grundsätzlich etwas mehr Zeit in den Bettenkauf investieren sollte, hat mit unseren je individuellen Liege- und Klimabedürfnissen, bevorzugten Schlafpositionen und unserem Körperbau zu tun. Während es der eine lieber warm und weich hat und am liebsten auf der Seite schläft, liegt der andere lieber bäuchlings auf einer eher festen, kühlenden Schlafunterlage. Wieder andere sind aufgrund von Vorerkrankungen oder hohem Körpergewicht auf besondere Unterstützung angewiesen. Diesen Anforderungen sollte auch das Bett gerecht werden.

In diesem Sinne hat sich die Boxspring Welt auf individuell konfigurierbare Boxspringbetten und fundierte Beratungsangebote spezialisiert. Das Bielefelder Unternehmen gehört heute zu den größten Fachhändlern für Betten und Bettware und ist mit inzwischen vier Fachgeschäften in Bielefeld, Berlin, Oberndorf am Neckar und Eggermühlen auch vor Ort für seine Kunden und Kundinnen da. Jedes Boxspringbett der eigenen Hausmarke lässt sich dabei an Körpergewicht, Körpergröße, Klimabedürfnis und die persönlichen Vorlieben anpassen – so klappt es garantiert mit dem Traumbett.