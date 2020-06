Flughafen Paderborn muss sparen

Paderborn (WB). Die Corona-Pandemie fordert ihre Opfer in der Luftfahrtbranche. Dabei geht es nicht nur um die Zukunft der Lufthansa AG , von der nicht ausgeschlossen werden kann, dass sie nach der Hauptversammlung am kommenden Donnerstag Insolvenz anmelden muss. Auch die Flughafen-Betreiber stecken in der Krise. In Frankfurt will Fraport mehr als 3000 Stellen abbauen. In Düsseldorf ist ebenfalls jeder dritte Job gefährdet – insgesamt 600 Stellen.

Von Bernhard Hertlein