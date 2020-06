Dosiersysteme für Präzisionsfertigung

Für die Fertigung von Kunststoffteilen ist es oft notwendig, viskoses Material in Formen aushärten zu lassen. Dafür muss dieses Material so bereitgestellt und dosiert werden, dass keine zu frühe Verfestigung eintritt und die Aushärtung zu einem Bauteil hoher Qualität führt. Neben dem Guss sind auch Arbeitsschritte wie Kleben, Verdichten und Isolieren möglich. Eine Reihe von Schritten ist für solche Prozesse notwendig, die sauber aufeinander abgestimmt werden müssen. Das gilt für kleine Probeserien genauso wie für Fertigung in großen Stückzahlen.

Von Westfalen-Blatt