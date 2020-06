Regen brachte Entspannung

Besorgniserregend sei vor allem eine „wahnsinnige Streuung der Ernteerträge in den verschiedenen Regionen in Deutschland“, betonte der Verbandspräsident. Während der Süden mit guten Erträgen rechnen könne, sei es im Osten wegen längerer Trockenheit problematischer.

„Der Niederschlag hat allen Ackerfrüchten und dem Grünland gut getan“, sagt auch der OWL-Bezirksvorsitzende des Bauernverbandes, Antonius Tillmann. In einzelnen Regionen in OWL sei er sogar in so großen Mengen herunter gekommen ist, dass er Schaden angerichtet habe.

Beim Getreide hätten die Niederschläge nicht mehr alles retten können, „aber sie waren sehr wertvoll erklärte Tillmann weiter. Beim Mais habe man förmlich zusehen können, wie schnell dieser nach dem Regen gewachsen sei. Auch die Rüben und Kartoffeln hätten sich wieder erholt, sagte Tillmann weiter.

Die Gerste, das Getreide, das als erstes geerntet werde, werde bereits gelb. Doch auch hier habe der Regen noch was gebracht. Die Gerste würde langsamer abreifen, sodass noch Nährstoffe eingelagert werden könnten, dass für die Kornfüllung gut sei. Beim Weizen hätte der Regen zwar bei der Kornanlage nichts mehr bewirken können, diese sei bereits gelaufen. Doch für die Kornfüllung sei der Niederschlag gut gewesen.

Ruckwied betonte, sowohl beim Winterweizen wie der Wintergerste, die bundesweit zusammen mit knapp 30 Millionen Tonnen den Löwenanteil der Erntemenge abbilden, würden die Erträge im Vergleich zum Vorjahr nochmals zurückgehen. Auf den Winterweizen könnten sich in diesen Tagen noch extreme Hitzewellen mit Trockenheit negativ auswirken.

Für die tierhaltenden Betriebe wäre eine erneute Dürre im Sommer katastrophal, weil es nach zwei viel zu trockenen Jahren keine Futterreserven gebe. Tillmann ist allerdings für OWL guter Hoffnung. Nun, mit den Niederschlägen, werde das Grünland wieder ergrünen und wachsen. „Wir hoffen auf eine Entspannung“, so der OWL-Bauernpräsident.

Was dies für die Endverbraucher bedeutet, lässt sich bisher nicht exakt sagen. Die Kosten für Agrarrohstoffe fließen nur zu einem vergleichsweise geringen Anteil in die Endpreise beispielsweise für Brot ein. Sie sind allerdings auch stark von internationalen Faktoren abhängig, die oft schwer kalkulierbar sind – nicht nur von den Erntemengen selbst, sondern auch von Export- und Importstrategien oder etwa dem Handelskrieg zwischen China und den USA.