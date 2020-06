Warburger geben Gas

Die Wurzeln der Firma Filltech reichen bis ins Jahr 1910 zurück. Josef Brenke – Urgroßvater des heutigen Geschäftsführers Florian Peine – gründete das Unternehmen unter dem Namen Brenke Schmiedebetrieb. Zwei Mitarbeiter waren damals noch am Standort in Borgentreich-Rösebeck tätig. 1965 wurde die Produktion nach Warburg-Daseburg verlagert und zur Dreherei ausgebaut. 1984 trat Michael Peine, Vater des heutigen Geschäftsführers, die Firmennachfolge an. 1998 wurde dann – parallel zum bestehenden Unternehmen – die Filltech GbR gegründet. Zunächst wurden Füllmaschinen entwickelt und weltweit vertrieben. Im Jahr 2000 wurde die Filltech GbR in die heutige GmbH umfirmiert, kurz darauf traten Peines Söhne Christian und Florian in das Unternehmen ein. Seit 2002 befüllt Filltech Zylinder, seit 2004 in Warburg. 2007 zog Filltech in eigene Räumlichkeiten im Warburger Gewerbegebiet Oberer Hilgen­stock um. Florian Peine übernahm 2014 die Geschäftsführung, sein Bruder Christian ist als Prokurist tätig. Mehrfach wurde die Produktion ausgebaut, Ende März 2020 folgte der Spatenstich für ein 2000 Quadratmeter großes Distributionslogistikzentrum und einen 400 Quadratmeter großen Bürobau.