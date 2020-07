Schüco und Goldbeck sind Partner

Darüber hinaus kooperieren beide Unternehmen seit 2017 auch bei der Produktentwicklung. Dazu gehört nach Angaben der beiden geschäftsführenden Gesellschafter Andreas Engelhardt und Jan-Hendrik Goldbeck ein speziell für Goldbeck entwickeltes Fenstersystem, das besonders energieeffizient und einbruchssicher sei.

Wie Goldbeck am Rande bestätigte, wird von dem neuen Großauftrag beim Aufbau des Tesla-Werkes für Elektroautos in Grünheide bei Berlin neben dem Standort Treuen auch Bielefeld profitieren. Insgesamt wird Tesla in seine „Gigafactory“ 1,065 Milliarden Euro investieren. Schon im Juli 2021 soll die Produktion starten.

Goldbeck, 1969 gegründet und auf Systembau spezialisiert, beschäftigt 7500 Mitarbeiter, davon 1500 in Bielefeld; 2018/19 erwirtschaftete der Konzern insgesamt 2,93 Milliarden Euro. Schüco, seit Gründung 1951 Spezialist für Fenster, Türen und Fassaden, zählt 5650 Beschäftigte, davon 1800 in Bielefeld, und kommt auf 1,75 Milliarden Euro Umsatz.