Nach zwei klaren Gewinntagen verdarb vor allem die Rückkehr zu stärkeren Corona-Einschränkungen in Kalifornien den Anlegern die Stimmung. Der Dax fiel zuletzt um 1,48 Prozent auf 12.610,37 Punkte.

Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte verlor 1,74 Prozent auf 26.515,43 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 1,6 Prozent nach unten. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial konnte am Vorabend nach einem zwischenzeitlich deutlichen Anstieg kaum noch Gewinne über die Ziellinie retten.

Bei den Anlegern in New York zehrte an dem zuvor noch spürbaren Optimismus, dass Bars, Kinos und Museen im bevölkerungsreichsten US-Bundesstaat Kalifornien wieder schließen müssen. Außerdem sorgen sich die Anleger wieder mehr um die Beziehungen zwischen den USA und China, nachdem die US-Regierung weitgehende Gebietsansprüche Chinas im Südchinesischen Meer formell zurückwies.

Am Dienstag wird der Berichtsreigen mit Zahlen von JPMorgan, Wells Fargo und der Citigroup eröffnet. Experten wollen dann in Zeiten der Pandemie einen starken Fokus auf Rückstellungen für Kreditausfälle legen. Deutsche Bankentitel zeigten sich uneinheitlich: Während Deutschen Bank knapp im Minus lagen, stiegen Commerzbank im MDax um 0,9 Prozent.

Hierzulande konnte auch der aktuelle ZEW-Index die Anleger nicht zum Zugreifen ermutigen. Die darin gemessenen Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten haben sich im Juli nach drei Anstiegen in Folge etwas stärker als von Analysten erwartet eingetrübt. «Die erste Euphoriewelle endet», erklärte Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank.

Besonders unter Gewinnmitnahmen litten am Vorabend in New York die zuletzt heiß gelaufenen Aktien der großen US-Tech-Giganten wie Microsoft, Apple oder Amazon. Die Welle schwappte über und zeigte sich bei SAP und Infineon, die am Dax-Ende um 3,7 Prozent respektive 4,4 Prozent absackten.

Zu den wenigen Gewinnern im Dax gehörten hauptsächlich die defensiven Aktienwerte. Spitzenreiter waren die 0,7 Prozent höheren Papiere der Deutschen Telekom, aber auch Deutsche Wohnen und Vonovia bewegten sich knapp im Plus.

© dpa-infocom, dpa:200714-99-782381/5