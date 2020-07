Voltabox-Verkauf im dritten Quartal

Delbrück (WB/in). Der geplante Verkauf der 60-Prozent-Beteiligung an dem Batteriehersteller Voltabox ist nach Angaben von Paragon (Delbrück) weit vorgeschritten. Der Vorstandsvorsitzende Klaus Dieter Frers äußerte sich am Mittwoch zuversichtlich, dass die Verhandlungen im dritten Quartal abgeschlossen werden können. Die Einnahmen will Paragon für den Abbau von Schulden und für Investitionen in die Autosparte nutzen.

Von Westfalen-Blatt