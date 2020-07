Künftig schneller schuldenfrei

Voraussetzung ist, dass der Bundestag dem von der Regierung Anfang Juli beschlossenen Gesetzentwurf so rechtzeitig zustimmt, dass die Neuregelung wie geplant zum 1. Oktober 2020 in Kraft treten kann. „Experten hatten eigentlich mit einem späteren Zeitpunkt gerechnet“, erklärt Mensendiek im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT. Doch die Corona-Krise und die von ihr verursachten wirtschaftlichen Folgen hätten auch hier den Prozess beschleunigt.

Deutschland folgt im Übrigen mit dem Gesetzentwurf auch Vorgaben der EU, die das Recht in dieser Hinsicht vereinheitlichen will. In vielen anderen Mitgliedsstaaten gelten bereits schon länger kürzere Fristen.

Erleichtert werden soll die Restschuldbefreiung für den Schuldner noch durch den Wegfall zweier bisher geltender Regelungen. So mussten mindestens 35 Prozent der Forderungen der Gläubiger erfüllt sein. Jetzt ist die Quote Verhandlungssache. Auch muss der Schuldner anders als bisher nicht von Gesetzes wegen die Verfahrenskosten tragen.

Gleichzeitig nehmen einige Neufestlegungen, was die Wohlverhaltensphase betrifft, die Schuldner künftig auch stärker in die Verantwortung. So müssen nicht nur Vermögen aus Erbschaften, sondern auch aus Schenkungen zur Hälfte an den Treuhänder herausgegeben werden. Gewinne aus Lotterien und Spielen mit Gewinnmöglichkeit gehen sogar zu 100 Prozent an die Gläubiger.

Gerd Mensendiek, Fachanwalt für Insolvenzrecht Foto: Kanzlei

Ausschlaggebend dafür, welche Regelung gilt und damit auch für die Dauer der Wohlverhaltensphase wird nach den Plänen der Regierung das Datum des Insolvenzantrags sein. Ist dieser vor dem 17. Dezember 2019, so gilt die alte Regelung mit sechsjähriger Wohlverhaltenspflicht. Für die Monate danach bis zum 30. September gilt eine schrittweise verkürzte Frist. „Es könnte sein, dass Insolvenzberater Betroffenen deshalb raten, mit ihrem Insolvenzantrag noch bis zum 1. Oktober zu warten“, meint Mensendiek.

Grundsätzlich wird das neue, vom Bundesjustizministerium erarbeitete Gesetz sowohl für überschuldete Privatpersonen als auch für ehemalige bzw. noch aktive Selbstständige und Unternehmer gelten. Doch gibt es einen Unterschied. Anders als bei Unternehmern ist die Neuregelung für Privatpersonen zunächst befristet. Sie gilt nur bis zum 30. Juni 2025. Vorher soll das Thema erneut dem Bundestag vorgelegt werden, der dann entscheiden muss, ob er die Befristung aus dem Gesetz streicht oder eine andere Regelung findet. Offensichtlich gibt es in der Koalition doch Bedenken, dass die erleichterte Entschuldung private Verbraucher ermutigen könnte, Darlehen aufzunehmen, die sie nicht zurückzahlen können.

Das zu verhindern ist wohl auch das Ziel einer Regelung, nach der Wiederholungstäter erst wieder nach elf Jahren einen neuen Antrag auf Restschuldbefreiung stellen können. In diesem Fall soll die vorgeschriebene Wohlverhaltensphase auch nicht nur drei, sondern fünf Jahren dauern.