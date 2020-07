Institut für Künstliche Intelligenz

Aufgabe des JAII ist Grundlagenforschung. Dabei geht es nach Angaben der Initiatoren Prof. Philipp Cimiano (Bielefeld) und Prof. Eyke Hüllermeier (Paderborn) darum, dass technische Systeme ihre Nutzer nicht bevormunden, sondern sie an dem Zustandekommen ihrer Entscheidung teilhaben lassen, indem sie diese nachvollziehbar machen. Es genüge nicht, Datenbanken abzufragen. KI müsse auch ein Verständnis für besondere Situationen entwickeln, sagt Cimiano. Das sei etwa in der Medizin genauso wichtig wie beim autonomen Fahren in künftigen Verkehrssystemen.

Der transdisziplinäre Ansatz bringt es mit sich, dass neben Fachwissenschaftlern für KI auch Experten aus anderen Disziplinen wie Recht, Soziologie und Ökonomie einbezogen werden.

Beide Universitäten kooperierten in Sachen KI auch schon in der Vergangenheit, etwa beim Spitzencluster It’’s OWL. Das JAII wird von Gruppen beider Hochschulen koordiniert, so vom CITEC (Bielefeld) und dem Sonderforschungsbereich „On-the-fly-Computing” (Paderborn). Einen konkreten Sitz wird das Institut nicht haben.