Vom Scheunenverkauf zum größten Arbeitgeber der Region

1958 eröffnete Heinrich Struckmann ein kleines Ladengeschäft mit 120 m² in Rodenberg. Als Lagerhalle diente die angemietete Scheune, der Vater kümmerte sich als Rentner um das Ladengeschäft und Heinrich ging auf Kundenfang.

Heute hat Möbel Heinrich eine eigene Zentralverwaltung und Lagerhallen in Stadthagen und drei große Möbelhäuser in Bad Nenndorf, Hameln und Kirchlengern.

Mit mehr als 700 Arbeitsplätzen zählt die Möbel Heinrich GmbH & Co. KG zu den größten Arbeitgebern der Region und schafft damit eine Zukunft für die Menschen, die hier leben.

Möbelkauf in OWL: Möbel Heinrich baut auf die lokale Präsenz und guten Service

Neben dem umfangreichen Sortiment mit 150.000 Produkten ist es der Service von Möbel Heinrich , der Kunden überzeugt – z.B. die kompetente Kaufberatung und die professionelle Küchenplanung.

Das Möbelhaus in Kirchlengern in der Nähe von Bielefeld und Herford bietet außerdem einen Schautag sonntags von 14:00 bis 18:00 Uhr. Nur 1000 m von der Abfahrt der A30 entfernt erhalten Kunden ohne Beratung und Verkauf einen ersten Einblick in das umfangreiche Sortiment.

Möbel Heinrich Kirchlengern: eine Filiale im Wandel der Zeit:

1982 übernimmt Möbel Heinrich das Einrichtungshaus Regel und baut es um. Bei der Eröffnung am 5. März 1982 sind mehr als über 6.000 Erstbesucher zugegen.

2005 folgt die Erweiterung und Modernisierung der Verkaufsfläche.

2009 erfolgt der nächste Umbau der Filiale: Neuen Verkaufs- und Lagerhallen werden angebaut, während in den alten Verkaufsräumen das Geschäft weitergeführt wird.

Im August 2010 findet die große Eröffnung statt. Die Verkaufsfläche hat sich auf 20.000 m² verdoppelt.

Seit Abschluss der letzten Erweiterung 2015 zählt die Filiale in Kirchlengern zu einem der modernsten Einrichtungshäuser im Norden: 25.000 m² Verkaufsfläche, 80 Markenstudios, ein Spülencenter, ein Granitstudio sowie Geschenk- und Haushaltsartikel.

Möbel Heinrich blickt in die Zukunft

Diesen Erfolgskurs will Möbel Heinrich beibehalten. Mit den Preisbrecher-Angeboten und dem umfassenden Service hat sich Möbel Heinrich bei den Kunden in OWL einen festen Platz erarbeitet. Und seit Frühjahr 2020 finden Kunden unter www.moebelheinrich.de einen Online-Shop, in dem Sie bequem von zu Hause 24 h am Tag einkaufen und sich über Sonderangebote, Aktionen und das aktuelle Sortiment informieren können.