1. Tipp: Vermeiden Sie den Standbymodus

Geräte wie PC, Fernseher oder Musikanlage verbrauchen im Standby-Modus rund 10 Watt. Auf ein ganzes Jahr hochgerechnet, kommt da schon eine ordentliche Summe zusammen. Wer also nicht unnötig Strom verbrauchen und zu viel zahlen möchte, der sollte auf den Standby-Betrieb verzichten und die Geräte ausschalten. Aber wer hat schon immer Lust, einen Stecker zu ziehen und ihn bei Bedarf wieder einzustecken? Am einfachsten ist es, eine abschaltbare Steckdose oder Steckdosenleiste zu verwenden. Verbraucher die gerne am Netz gelassen werden und so weiter Strom fressen sind unter anderem Ladegeräte von Smartphones oder Tablets.

2. Tipp: Achten Sie auf energieeffiziente Geräte

Haben Sie schon Ihre elektrischen Maschinen auf deren Energieeffizienz überprüft? Dazu finden Sie entweder am Gerät selbst oder in der Bedienungsanleitung alle Informationen. Noch immer sind 20 Jahre alte Kühlschränke oder Waschmaschinen in den Haushalten in Verwendung. Diese sind zwar langlebig, doch leider nicht so effizient wie moderne Verbraucher. Haushaltsgeräte, die dauerhaft betrieben werden wie Kühlschränke oder Gefriertruhen, sollten mit einer Energieeffizienzklasse A+ bis A+++ ausgestattet sein. In der Anschaffung sind diese nicht ganz preiswert, aber durch die höhere Energieeffizienz wird Ihre nächste Stromrechnung deutlich günstiger ausfallen.

3. Tipp: Stromanbieter wechseln

Wem trotz Verzicht auf Standby-Betrieb und Verbrauchern mit hoher Energieeffizienz weiter sparen möchte, der sollte sich überlegen den Stromanbieter auszutauschen. Oft besteht ein Vertrag beim Grundversorger, der zum Teil sehr teuer erscheint. Im Internet können Strompreise und Stromanbieter können miteinander verglichen werden . Bei einem Anbieterwechsel können je nach Verbrauch bis zu mehreren Hundert Euro jährlich eingespart werden. Wer jetzt die Befürchtung hat, bei einem Wechsel, plötzlich ohne Strom leben zu müssen, sei hier geholfen – der Gesetzgeber verbietet eine Versorgungsunterbrechung.

Fazit

Es ist möglich, Strom zu sparen und Energiekosten zu senken. Mit dem Verzicht auf den Standby-Betrieb, der Verwendung von energieeffizienten Geräten und einem neuen Stromanbieter lassen sich bis zu mehreren Hundert Euro im Jahr sparen, die Sie zum Beispiel für die Urlaubsplanung verwenden können.