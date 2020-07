Unterstützt wurde das Börsenbarometer von der Einigung der EU auf das größte Haushalts- und Finanzpaket ihrer Geschichte. Im frühen Handel gewann der Dax 1,45 Prozent auf 13.236,73 Punkte.

Der Index der mittelgroßen Werte MDax stieg um 1,06 Prozent auf 27.405,72 Zähler. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 rückte zugleich um 1,19 Prozent auf 3428,65 Punkte vor.

Einen weiteren Grund für gute Laune haben Anleger, da die Technologiewerte an der US-Börse Nasdaq rechtzeitig vor den Quartalsberichten der Schwergewichte wieder im Rallymodus sind. Der Auswahlindex Nasdaq 100 befindet sich nach einem zwischenzeitlichen Rückschlag wieder auf Kurs in Richtung seines in der vergangenen Woche erreichten Rekordhochs. Das trieb auch hierzulande Tech-Werte an. Infineon etwa legten im Dax um 3,0 Prozent zu und erreichten ein neues Zweijahreshoch.

Unter den Einzelwerten legten die Aktien von Bayer mit plus 2,0 Prozent leicht überdurchschnittlich zu. Im Berufungsverfahren zum Urteil im ersten US-Prozess um angeblich krebserregende glyphosathaltige Unkrautvernichter wurde die Strafe für den Konzern drastisch reduziert. Allerdings wurde der Schuldspruch nicht wie von Bayer gefordert aufgehoben.

Die Anteilsscheine von Continental zogen nach Zahlen um 2,7 Prozent an, womit sie zu den Dax-Spitzenwerten zählten. Der Autozulieferer und Reifenhersteller hatte am Vorabend mit seinem vorläufigen Bericht zum zweiten Quartal überrascht. Der Umsatz war abgesackt und ein Verlust eingefahren worden, doch Händler und Analysten hatten überwiegend noch Schlimmeres befürchtet.

Für die Papiere von Zeal Network ging es im SDax um 2,0 Prozent nach oben. Das Lottounternehmen Zeal, zu dem etwa die Anbieter Lotto24.de und Tipp24.com gehören, hatte am Vorabend überraschend seine Prognose für das laufende Jahr angehoben. Die DWS-Aktien, von der Commerzbank frisch zum Kauf empfohlen, legten um 4,8 Prozent zu und erreichten ein neues Hoch seit Ende Februar.

Die vorgelegten Eckzahlen des Gasfeder- und Dämpfer-Spezialisten Stabilus für das dritte Geschäftsquartal indes sorgten für einen Kurseinbruch der Aktie. Sie gab am Index-Ende um 5,4 Prozent nach. Am Markt wurde als Grund auf überraschende Wertberichtigungen verwiesen.

