Wie hoch sind die Zinseinbußen in der Niedrigzinsphase für Sparer?

Darauf reagierte die EZB 2010 mit einem 750-Milliarden-Euro-Rettungsprogramm. Der Leitzins (er lag im Sommer 2008 bei 4,25 %) wurde bis zum März 2016 in mehreren Schritten auf 0 Prozent gesenkt und hat sich bis heute nicht mehr geändert. Ein Tiefstand, auf dem er bis heute verharrt.

Wie eine Studie zeigt, die von tagesgeldvergleich.net exklusiv erstellt wurde, sind die Kosten der Niedrigzinsphase allgegenwärtig. Die wichtigste Erkenntnis: Sparer haben rund 317 Milliarden Euro seit 2009 verloren. Alleine 34,59 Milliarden Euro entfallen auf das bisherige Jahr 2020 (Stand: Juni 2020). Wir nehmen im Folgenden die Hintergründe für diese erschreckenden Zahlen genauer unter die Lupe.

Niedrigzinsphase seit 10 Jahren und kein Ende in Sicht

Dieser Zustand hält inzwischen seit über zehn Jahren an und nach wie vor ist kein Ende in Sicht. Zudem reihen sich negative Wirtschaftsmeldungen aneinander und zudem werden Konjunkturprognosen immer wieder nach unten korrigiert.

Außerdem reagieren die Notenbanken mit zusätzlichen Zinssenkungen und sie vermelden, dass weitere Anleihekäufe denkbar sind. Dabei liegt der Leitzins bereits in Europa bei null. Bei den Banken liegen die Einlagezinsen sogar bereits bei -0,4%

Lohnt sich das Sparen in der Niedrigzinsphase überhaupt?

Viele erinnern sich sicher noch an die Zeiten, als beinahe jeder Besitzer eines Sparbuches war. Zur Belohnung für das Angesparte und bei der Bank geparkte Geld wurden Zinsen von der Bank auf das Konto oder das Sparbuch des Inhabers gezahlt. Zu diesem Zeitpunkt bedeutet eine Kreditaufnahme gleichermaßen eine entsprechende Zinsbelastung. Für das geliehene Geld mussten entsprechende Zinsen gezahlt werden.

Doch heute hat die Niedrigzinsphase zu einem kaum nachvollziehbaren Wandel geführt. Wer sich heute Geld leiht, der zahlt kaum Zinsen, aber wer Geld spart, der macht Verluste , allein auf Grund der Inflation.

Noch bedenklicher wird das Ganze aber, wenn es darum geht, tatsächlich viel Geld zu sparen, hier werden vermehrt von den Banken und Sparkassen Negativzinsen erhoben.

Wieso Negativzinsen?

Auch wenn es im Grunde mit dem logischen Menschenverstand nicht mehr erklärbar ist, aber die Banken haben inzwischen vielerorts den Negativzins eingeführt. Mit der Vorgehensweise der EZB, den Einlagezins ins Negative laufen lassen, sollten die Banken dazu veranlasst werden, ihre Einlagen als Kredite in den Markt weiterzugeben. Das bedeutet, die Banken sollten die Einlagen nicht länger ruhen lassen. Doch hier verbirgt sich ein echtes Zinsrisiko für die Banken, denn irgendwann würden die Banken den Geldfluss einfach wieder zudrehen. Inzwischen haben die Banken langfristige Kredite zu niedrigen Zinsen vergeben und müssen aber auch gleichzeitig wieder höher refinanzieren. Das ist genau ist der Grund, warum Banken und Sparkassen die Negativzinsen, die sie selbst nun der EZB bezahlen müssen, an Sparer weiterreichen.

Was bedeutet das für den Anleger?

Die Negativzinsen, die auch gerne hart als sogenannte Verwahrzinsen tituliert werden, beginnen bei einem Guthaben von 5.000 Euro und gehen bis hin zu Millionenbeträgen. Zumindest müssen noch keine vermeintlichen Strafzinsen ab dem ersten Euro gezahlt werden.

Aber Fakt ist, dass die Negativzinsphase dazu führt, dass Sparer mit Negativzinsen belegt werden, wenn sie ein entsprechendes Guthaben auf ihrem Girokonto und als Tagesgeld angelegt haben.

Mancherorts werden Freibeträge von 10.000 Euro gewährt, aber oberhalb dieser eingeführten Grenzen werden Strafzinsen in Höhe von 0,50 % erhoben.

Verschiedene Arten von Negativzinsen

Im Wesentlichen werden zwei Arten von Negativzinsen unterschieden, entweder geht es hier um den negativen Realzins oder um den Nominalzins.

Der Realzins ist die Differenz zwischen Nominalzins und der Inflation. Ist die Teuerungsrate höher als der Marktzins, so handelt es sich hier um den negativen Realzins.

Beim negativen Nominalzins liegt der angebotene Zinssatz selbst bei weniger als 0,5 %.

Die Investition in die selbstbewohnte Immobilie

Angesichts der bestehenden Niedrigzinsphase und den daraus resultierenden niedrigen Zinsen sehen viele Menschen eine alternative Anlagemöglichkeit darin, in die selbst bewohnte Immobilie zu investieren. Als die zehnjährige Bundesanleihe erneut auf ein historisches Rekordtief auf unter -0,3 Prozent fiel, hatte das auch entsprechende Auswirkungen auf die Hypothekenzinsen, die ihrerseits ebenfalls auf ein Rekordtief von 0,68 Prozent fielen. Bei Immobiliendarlehen werden also kaum Zinsen an die Bank gezahlt.

Aber auch hier ist nicht alles risikolos, denn die Immobilienpreise steigen und Interessenten sollten zunächst auf die Angemessenheit des Kaufpreises und dann auf die niedrigen Zinsen achten. Außerdem ist es wichtig, dass die günstigen Konditionen für eine hohe Tilgung und eine schnelle Rückzahlung des Darlehens genutzt werden.

Allerdings darf hier auch nicht außer Acht gelassen werden, dass eine Immobilie, ob selbst genutzt oder vermietet, nur als einer der Bausteine in der persönlichen Finanzplanung fungieren sollte. Es ist einfach sicherer, sich in Sachen Geldanlagen entsprechend breiter aufzustellen.

Wann wird die Niedrigzinsphase enden, oder wird sie überhaupt enden?

Viele Experten erwarten auf lange Sicht keine Veränderung in Sachen Niedrigzinsphase. Geschuldet ist diese Annahme der langen Liste der ungelösten Probleme. Dazu zählen vordergründig die anhaltende Konjunkturschwäche, eine niedrige Inflation ebenso wie Handelskonflikte. Hinzu kommen aber auch noch die Verschuldungsquoten und auch der Brexit spielt hier eine Rolle.