Allerdings ist angesichts der US-chinesischen Spannungen nach der von US-Präsident Donald Trump verfügten Schließung eines chinesischen Konsulats auch die Unsicherheit zurückgekehrt. Sie gesellt sich zum Streit zwischen Republikanern und Demokraten über das nächste Konjunkturpaket und den Sorgen über die hohe Zahl von Corona-Neuinfektionen in den USA.

Der deutsche Leitindex gewann bis zur Mittagszeit 0,60 Prozent auf 13.182,47 Punkte und machte damit seinen Vortagesverlust mehr als wett. Im Zuge eines anderthalbwöchigen starken Laufs hatte der Dax bis Dienstag gut sechseinhalb Prozent gewonnen und war zeitweise bis auf 13.313 Punkte geklettert. Damit hatte er erstmals seit dem Corona-Crash in diesem Jahr wieder im Plus gelegen.

«Der Deutsche Aktienindex bewegt sich in einem intakten Aufwärtstrend», konstatierte Marktanalyst Jochen Stanzl von CMC Markets. «Eine Trendwende ist nicht erkennbar. Vielmehr steigen überzeugte Käufer auch über der psychologisch wichtigen Marke von 13.000 Punkten ein und sichern den Markt so gegen größere Korrekturen ab.» Treibende Kraft dahinter sei zuvorderst die zunehmende Zahl an Erfolgsmeldungen in der Impfstoffentwicklung gegen das Coronavirus von immer mehr Unternehmen rund um den Globus. Darüber hinaus überträfen derzeit viele Unternehmen mit ihren Quartalszahlen die - wenn auch tief gesteckten - Erwartungen.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte amMittag ebenfalls um 0,60 Prozent zu. Der MDax für mittelgroße Werte am deutschen Aktienmarkt gab indes um moderate 0,11 Prozent auf 27.360,62 Punkten nach.

Neben starken Quartalsberichten von Schwergewichten wie Microsoft und Tesla aus den USA überzeugte im Dax an diesem Tag der Autobauer Daimler. Zur Vorlage endgültiger Zahlen gab Vorstandschef Ola Källenius einen zuversichtlichen Ausblick auf das Gesamtjahr und bekräftigte seine jüngsten Aussagen, noch mehr als bisher angekündigt sparen zu wollen. Die Aktien sprangen - gestützt von positiven Analystenstudien zur Aktie selbst sowie auch für den gesamten Sektor - mit plus 6,0 Prozent an die Index-Spitze. Die Papiere der Konkurrenz zogen entsprechend mit nach oben. VW und BMW, die wie Daimler am Tag zuvor noch von den Anlegern gemieden wurden, legten um 2,5 und 3,8 Prozent zu.

