Harte Zeiten für die Innenstädte

Schlagzeilen gemacht hat gerade die geplante Schließung von bundesweit 50 oder mehr Warenhäusern von Galeria Karstadt Kaufhof . Doch das ist nur die Spitze des Eisbergs. Auch bei vielen anderen Läden in den Fußgängerzonen könnte schon bald ein Räumungsverkauf anstehen. Der Handelsverband Deutschland (HDE) warnt, dass die Corona-Krise das Aus für rund 50.000 Geschäfte bedeuten könnte.

Staatlicher Innenstadtfonds nötig

Die Rettung der Innenstädte vor Leerstand und Verödung ist aus Sicht des Handelsverbands Deutschland ein millionenschweres Vorhaben. Notwendig sei ein staatlicher Innenstadtfonds in Höhe von 500 Millionen Euro, teilte der Verband mit. Daraus sollen etwa Gutachten, Konzepte und ein bundesweites Leerstandskataster finanziert werden. „Viele Innenstädte sind in extremer Schieflage“, sagte Hauptgeschäftsführer Stefan Genth.

Vielerorts gebe es keine ausreichenden Konzepte zur Stadtgestaltung. Im Austausch mit dem Handel und notfalls über ihr Vorkaufsrecht sollten die Kommunen einen gesunden Branchenmix herbeiführen. „Die Städte müssen aktiver gemanagt werden. Ansonsten ist die Zukunft der Innenstädte in Gefahr“, sagte Genth.

„Die Innenstädte haben es mit einem dreifachen Tsunami zu tun: dem Strukturwandel im Einzelhandel, der Digitalisierung und der Corona-Pandemie. Zusammen ist das für den Handel eine Herausforderung, wie er sie vielleicht noch nie erlebt hat“, betont der Geschäftsführer des Kölner Instituts für Handelsforschung (IFH), Boris Hedde.

„Abschmelzungsprozess wird beschleunigt“

Und auch der Immobilienexperte des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI, Marco Atzberger, warnt: „Der Abschmelzungsprozess, den wir seit Jahren im stationären Handel und besonders im Textilhandel beobachten, wird durch die Corona-Krise noch einmal beschleunigt. Handel, Kommunen und Vermieter müssen hier zusammenarbeiten, um dem schleichenden Tod vieler Einkaufsstraßen entgegenzuwirken.“

Wie das gehen kann, zeigt das Beispiel Bielefeld. Hier konnte die drohende Schließung des Karstadt-Kaufhauses abgewendet werden – offensichtlich durch einen erheblichen Mietnachlass, den der Immobilieneigentümer gewährt hat. Das Bielefelder Karstadt-Haus gehört der Aachener Grundvermögen – einem Unternehmen, das vor allem Anlagen für Gliederungen der katholischen Kirche verwaltet. Sie hat eine ganze Reihe von Karstadt-Häusern in ihrem Portfolio. Obergesellschafter sind die Bischöflichen Stühle zu Köln, Paderborn, Trier, Münster, Aachen sowie das Bistum Essen.

Filialgeschäftsführerin Elenore Jennes freut sich über die Rettung des Bielefelder Karstadt-Hauses.­ Foto: Thomas F. Starke

So weit ist man in Gütersloh noch nicht. Die dortige Karstadt-Filiale hat bislang lediglich eine längere Frist erhalten. Bis zum 31. Januar 2021 soll das Haus geöffnet bleiben – ursprünglich sollte schon Ende Oktober das Licht ausgehen. Eigentümer in Gütersloh ist Highstreet, an der unter anderem die Deutsche Bank und Goldman-Sachs über Tochterfirmen beteiligt sind.

In der Modebranche häufen sich aktuell die Problemfälle

Die Schließungspläne von Galeria Karstadt Kaufhof sorgen derzeit für Unruhe in vielen Kommunen. Denn die Kaufhäuser gelten in vielen Fußgängerzonen noch immer als Kundenmagneten, ohne die das Überleben auch für die Händler in der Nachbarschaft schwierig wird. Außerdem zeigt die Erfahrung, dass es oft mühsam ist, eine neue Nutzung für ehemalige Warenhäuser zu finden. Sie sind zu groß und häufig auch zu sehr in die Jahre gekommen, um ohne Weiteres für einen neuen Mieter attraktiv zu sein.

So stand im hessischen Rüsselsheim das im Jahr 2000 geschlossene Karstadt-Warenhaus 19 Jahre lang leer, bevor der Betonklotz in diesem Frühjahr abgerissen wurde. Am ehemaligen Warenhausstandort sollen nun Wohnungen und ein Bürgerbüro entstehen. Im schleswig-holsteinischen Rendsburg wird das ehemalige Hertie-Haus gerade zu einem Seniorenheim mit 110 Betten umgebaut.

Dennoch: Wäre Galeria Karstadt Kaufhof ein Einzelfall – die Sorgen vieler Städte wären wohl geringer. Aber der Warenhauskonzern ist nicht allein. Gerade in der Modebranche häufen sich aktuell die Problemfälle: Von Appelrath Cüpper über Hallhuber bis zu Sinn, von Esprit bis Tom Tailor. Allein Esprit will im Zuge seiner Sanierungsbemühungen rund die Hälfte der Filialen in Deutschland – insgesamt rund 50 Geschäfte – schließen.

Bild der Innenstädte könnte sich dramatisch verändern

In den nächsten Jahren könnte sich deshalb das Bild vieler Innenstädte dramatisch verändern. Der Modehandel dürfte dort weniger stark dominieren. „Handwerk, Dienstleistungen, Möbel- oder Baumärkte und Lebensmitteldiscounter werden wieder in die Innenstädte zurückkehren“, prognostiziert Handelsexperte Hedde.

Und für manche Einkaufsstraße abseits der Stadtzentren könnte die Corona-Krise sogar neue Perspektiven eröffnen, glaubt Hedde. „Die Bereitschaft der Konsumentinnen und Konsumenten, beim Einkaufen lange Wege in Kauf zu nehmen, sinkt. Die Bequemlichkeit und der Wunsch nach einem wohnortnahen Einkauf nimmt zu.“ Der Experte betont: „Wenn durch die Corona-Krise das Homeoffice auf Dauer an Bedeutung gewinnt, kann das auch Standorten abseits der Stadtzentren, die keine Perspektive mehr zu haben schienen, wieder neues Leben einhauchen.“