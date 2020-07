Nicht nur in der Mode kommen alle Trends zurück, auch bei Hobbys und Freizeitbeschäftigungen wird es in letzter Zeit wieder so richtig Vintage. So kehrt zum Beispiel das Nähen als beliebtes Hobby zurück. Lesen Sie hier, warum Nähen ein praktisches Hobby ist, und wie Sie am besten Nähen lernen können.

Von Aschendorff Medien