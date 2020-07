Ich habe eine relativ genaue Vorstellung davon, was für mich in ein modernes Wohnzimmer gehört. Zum einen möchte ich natürlich eine richtig bequeme Couch und ein paar Sessel, wenn Freunde vorbeikommen. Zum anderen kann ein wenig Stauraum nicht schaden. Bücherregale sind super, aber geschlossene Wohnwände und Schränke lassen sich einfacher ordentlich halten. Ideal ist, wenn das alles optisch zusammenpasst.

Der perfekte Sitzbereich für mich und mögliche Gäste

Auf der Suche nach den passenden Möbeln landete ich vor allem deswegen bei Lomado, weil die schlichten, modernen Polstermöbel genau das waren, was ich suchte. Ursprünglich war der Plan, einen bequemen Zweisitzer und zwei Sessel zu kaufen. Allerdings haben es mir die Big-Sessel so angetan, dass ich mir davon noch einen für gemütliche Filmabende bestellt habe. Besonders einfach wurde das, weil Lomado seine Sitzmöbel in vielen verschiedenen Bezügen anbietet. So konnte ich kann einfach kombinieren, bis es für mich passt. Als Couchtisch habe ich mich für einen Tisch mit zusätzlicher Schublade entschieden. So kann ich auch dann noch schnell aufräumen, wenn es bereits an der Tür klingelt.

Konfigurator oder freie Zusammenstellung der Wohnzimmermöbel?

Lomado bietet einen Konfigurator an, mit dem Kunden ihr Wohnzimmer einrichten und in wenigen Schritten passend zusammenstellen können. Dazu arbeitet der Planer mit einheitlich gestalteten Möbelserien. Das ist super praktisch, wenn alle Wohnzimmermöbel einheitlich designed sein sollen. Mir fehlte hier allerdings ein bisschen die Flexibilität, zwischen verschiedenen Serien zu vergleichen, darum habe ich meine Wohnwand und die Regale frei zusammengestellt und im Einkaufskorb abgeglichen, dass ich im Eifer nicht ähnliche Möbel doppelt bestelle.

Beleuchtung und Details einkaufen

Für die meisten Möbelstücke habe ich eine indirekte Beleuchtung geplant. Aber eine Industrial Style Hängeleuchte über dem Sofa habe ich dann doch dazu genommen. Ein paar Kissen für die Couch, Sitzhocker für die nächste Feier und das Wohnzimmer war komplett.

Der Lomado Shop selbst ist ein Favorit für alle Designliebhaber. Wer besonders viel Auswahl sucht, hat hier bei Schränken zwar die Wahl, aber schon bei Sesseln wird es eng. Ich werde auch bei der Küchen- und Schlafzimmereinrichtung wieder auf den Shop setzen, weil die Möbel einfach nur schön und praktisch sind.