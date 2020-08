Die Baleareninsel gehört traditionell zu den beliebtesten Destinationen am Heimathafen. Mit Mallorca ergänzt nach der Wiederaufnahme des Reise-Flugverkehrs Anfang Juli ein weiteres Urlaubsziel das Programm.

Eurowings nimmt die Verbindung nach Palma de Mallorca am 1. September auf. Zum Einsatz kommen Flugzeuge des Typs Airbus A320 mit Platz für 180 Passagiere.

Eine der aufkommensstärksten Verbindungen

„Die Rückkehr der Eurowings-Flüge nach Mallorca an den Paderborn-Lippstadt Airport ist ein wichtiges positives Signal. In den vergangenen Jahren zählte die Strecke konstant zu den aufkommensstärksten Verbindungen am Heimathafen“, sagt Dr. Marc Cezanne, Geschäftsführer der Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH.

Insgesamt stehen damit ab September wöchentlich 25 Abflüge zu 7 Urlaubsdestinationen sowie zum Drehkreuz München mit weltweiten Anschlussverbindungen im Programm. Der Flugverkehr war bereits Anfang Juli mit Flügen nach Kreta und München aufgenommen worden .

Erst in der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass dem wegen der Corona-Krise gebeuteltem Flughafen Paderborn-Lippstadt eine tiefgreifende Sanierung bevorsteht. Es hieß, er werde sich von einem erheblichen Teil seiner Mitarbeiter trennen, die Rettung werde bis zu 32 Millionen Euro kosten .