„Es wird gedrückt und getrickst“

„Der Handel drückt und trickst, wo es nur geht, um den Herstellern möglichst noch eine Preissenkung abzuwringen”, heißt es bei einem Nahrungsmittel-Hersteller. Gängig seien Gebühren, damit neue Produkte überhaupt in einem Supermarktregal auftauchen können. Produktverbesserungen etwa in Richtung Ökologie und Nachhaltigkeit würden vom Handel gefordert und gerne präsentiert; die Kosten dafür müssten aber regelmäßig die Produzenten tragen. Ganz selbstverständlich würden auch Jubiläumsrabatte und sogar „Hochzeitsgeschenke“ in Form von niedrigen Einkaufspreisen abverlangt – letztere bei der Übernahme oder Fusion von anderen Handelsunternehmen, obwohl gerade die hohe und noch zunehmende Konzentration die Probleme für die Hersteller immer weiter vergrößere.

So groß der Ärger unter den Lebensmittelproduzenten ist, so groß ist allerdings auch die Angst, dass öffentliche Kritik bei den nächsten Preisverhandlungen mit den Handelskonzernen negativ ausgelegt wird. Darum überließen es die Hersteller am Mittwoch weitgehend der Bundesvereinigung der deutschen Ernährungsindustrie (BVE), ihre Sicht der Dinge bei der Anhörung des Bundestages zum geplanten Agrarmarktstrukturgesetz vorzutragen.

Grundsätzlicher Schutz gefordert

Grundsätzlich geht der Entwurf, der im Wesentlichen eine EU-Richtlinie umsetzt, in die richtige Richtung; allerdings gehe er nicht weit genug. Deutschland müsse über die Vorgaben aus Brüssel noch hinausgehen, sagte Peter Feller, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der BVE, um unlautere Praktiken der großen Handelskonzerne künftig wirklich auszuschließen. Dazu zählten im Übrigen auch verspätete Zahlungen für verderbliche Lebensmittelerzeugnisse, Auftragsstornierungen in letzter Minute, einseitige Vertragsänderungen, die Rückgabe von unverkauften Waren oder Abfallprodukten, die Weigerung, einen schriftlichen Vertrag zu schließen und die Bezahlung für Werbemaßnahmen des Käufers.

Diese Praktiken sollten grundsätzlich verboten werden, fordert Feller, unabhängig davon ob sie zwischen den Unternehmen vereinbart worden seien: „Aufgrund der Marktmacht der führenden Lebensmittelhändler werden die Lieferanten im Zweifel immer zu entsprechenden vertraglichen Zugeständnissen bereit sein, um ihre Lieferungen sicherstellen zu können.” Aus diesem Grund müsse der Gesetzgeber einen grundsätzlichen Schutz bieten – auch wenn die einseitige formlose Vorgaben des Handels an die Hersteller zweifellos eine besondere Belastung darstellten.

Dieser Schutz dürfe im Übrigen nicht nur für Lieferanten mit einem jährlichen Höchstumsatz von bis zu 350 Millionen Euro gelten, wie es der Gesetzentwurf vorsehe. „Das ist gänzlich unzureichend, da Lieferanten mit höheren Umsätzen ebenfalls unter der Handelskonzentration im Lebensmitteleinzelhandel leiden und oftmals unlauteren Handelspraktiken ausgesetzt sind“, erklärte der Verbandssprecher.

Ernährungsindustrie

Die Ernährungsindustrie ist der viertgrößte Industriezweig in Deutschland. 6225 weit überwiegend mittelständische Betriebe beschäftigen 622.253 Mitarbeiter. Zusammen erwirtschaften sie einen Umsatz von 185,3 Milliarden Euro. Davon entfällt etwa ein Drittel auf den Export.

In Ostwestfalen hält die Branche abwechselnd mit dem Maschinenbau die führende Position. Nach Angaben der Industrie- und Handelskammer zu Bielefeld erwirtschaften 168 Betriebe mit mehr als 20 Beschäftigten einen Umsatz von 10,353 Milliarden Euro, davon 2,741 Milliarden im Export. Die Mitarbeiterzahl erreicht 24.585.