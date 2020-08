Hella trotz Verlust optimistisch

In der Folge ist, wie Breidenbach am Freitag bei einer Telefonkonferenz erläuterte, auch das operative Ergebnis (Ebit, bereinigt) von 572 auf 233 Millionen Euro zurückgegangen. Unter Einbeziehung von allerdings nicht zahlungswirksamen Wertminderungen, die Hella aufgrund der mittel-und langfristig erwarteten geringeren Nachfrage notwendig erscheinen, steht in der Jahresbilanz sogar ein dickes Minus von 343 Millionen Euro – nach einem Gewinn von 808 Millionen, in die allerdings auch Einnahmen aus dem Verkauf der Großhandelssparte eingeflossen sind. Demzufolge wird die Unternehmensleitung der Hauptversammlung am 25. September vorschlagen, diesmal keine Dividende für das Geschäftsjahr auszuzahlen.

Autoproduktion weltweit eingebrochen

„Die globale Fahrzeugproduktion ist im abgelaufenen Geschäftsjahr um rund 18 Prozent eingebrochen. Damit sind etwa 16 Millionen weniger Fahrzeuge produziert worden als im Jahr zuvor“, sagte Dr. Rolf Breidenbach, Vorsitzender der HELLA Geschäftsführung. „Ein wesentlicher Grund hierfür ist die weltweite Covid-19-Pandemie. Doch die Märkte waren auch vorher schon rückläufig. Angesichts des herausfordernden Marktumfeldes können wir mit unseren Ergebnissen insgesamt zufrieden sein. Durch frühzeitiges und konsequentes Handeln konnten wir insbesondere auf der Kostenseite die Geschäftseinbußen teilweise kompensieren.“

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019/2020 verzeichnete HELLA trotz des anspruchsvollen Marktumfeldes einen positiven bereinigten Free Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit in Höhe von 227 Millionen Euro (Vorjahr: 243 Millionen Euro). Insgesamt ist HELLA derzeit mit einem Finanzpolster von rund 2 Milliarden Euro gut aufgestellt, um den derzeitigen Marktherausforderungen erfolgreich zu begegnen.

Solides Finanzpolster von zwei Milliarden Euro

Insgesamt sei die Unsicherheit weiterhin hoch – „sowohl mit Blick auf die allgemeine Branchenentwicklung als auch die Entwicklung der Covid-19-Pandemie“. Gleichwohl erwartet Breidenbach für das neue Geschäftsjahr einen stabilen bis leicht steigenden Umsatz von 5,6 bis 6,1 Milliarden Euro. Die Gewinnmarge aus dem operativen Geschäft soll zwischen vier und sechs Prozent liegen und damit über den 4,0 Prozent des vergangenen Geschäftsjahres.