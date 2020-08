Anzahl der Mehrfamilienhäuser in Deutschland wächst

Der Wunsch vom Eigenheim ist in Deutschland ungebrochen. Es zeichnet sich sogar noch ein stärkerer Trend dorthin ab, als es in den vergangenen Jahren üblich war. Keine Miete mehr zahlen zu müssen und sich seine vier Wände so zu gestalten, wie es sich das Individuum wünscht, ist nach wie vor begehrt.