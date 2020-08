Wichtiger denn je: Tipps zur privaten Altersvorsorge

Hinzu kommt, dass hohe staatlichen Extra-Ausgaben zur Bekämpfung der Corona-Pandemie die Zukunftsaussichten in Bezug auf die Staatskasse nicht gerade sicherer machen. Die private Altersvorsorge wird für den Einzelnen also immer wichtiger. Doch worauf müssen Kleinanleger beim Sparen achten? Etwas Know-how macht die Sache einfacher.

Alternativen zum Sparbuch nutzen

Während frühere Generationen noch mithilfe von Sparbuch, Staatsanleihen oder Lebensversicherungen ihr Geld gewinnbringend anlegen konnten, sind diese Möglichkeiten aufgrund der seit Jahren niedrigen Zinsen keine wirkliche Option mehr. Wer heute noch eine Rendite einfahren will, muss sich dem Aktienmarkt zuwenden – für viele Deutsche ist der aber ein Buch mit sieben Siegeln. Dennoch entdecken immer mehr Kleinanleger die Börse für sich – in Form von Exchange Traded Funds (ETFs) .

Ein ETF wird an der Börse gehandelt und bildet einen Aktienindex ab, wie zum Beispiel den deutschen Aktienindex (DAX) . Damit verhält sich seine Wertentwicklung immer parallel zum abgebildeten Index. ETFs haben für Kleinanleger gleich mehrere Vorteile: Sie sind zwar nicht so sicher wie das gute alte Sparbuch, haben aber für Kleinanleger gegenüber Aktien oder gemanagten Fonds mehrere Vorteile:

· Berechenbarkeit

· Flexibilität

· geringe Depotgebühren

· Schutz der Einlagen im Fall der Insolvenz der Fondsgesellschaft

Wird langfristig in einen ETF investiert, sollte er eine attraktive Rendite abwerfen. Am günstigsten ist der Erwerb von Anteilen über eine Direktbank.

Konten und Depots mobil kontrollieren

Die Kontrolle über Einkommen und Erspartes ist heute einfacher als je zuvor – jeder, der ein Smartphone besitzt, kann überall mithilfe von Apps auf seine Konten und Depots zugreifen. Dabei steht das Thema Datensicherheit an höchster Stelle. So hält beispielsweise die Commerzbank für ihre Kunden eine App bereit, die bei Überweisungen ab einem bestimmten Betrag einen Kontoalarm auslösen kann, um Missbrauch vorzubeugen.

Gleichzeitig werden die mobilen Finanzverwaltungsprogramme immer funktionaler: Die Altersvorsorge-App der Volksbanken und Raiffeisenbanken etwa errechnet die mögliche Versorgungslücke ihres Nutzers – die Differenz zwischen dem letzten Einkommen und der ersten Rentenzahlung. Dann ermittelt die App eine monatliche Sparrate, mit der diese Lücke verkleinert beziehungsweise ganz eliminiert werden kann.

Besonders komfortabel ist die mytecis-App des Finanzdienstleisters tecis. Mit ihr lassen sich Konten von mehreren Banken gleichzeitig verwalten. Außerdem ist es möglich, seine Online-Depots zu checken und Versicherungsverträge digital zu archivieren. Sicher ist die App durch die Nutzung zertifizierter Rechenzentren, die Schnellanmeldung erfolgt per Fingerabdruck. Weitere Infos zur App gibt es hier .

Riester-Sparoption prüfen

In der Vergangenheit stand die Riester-Rente immer mal wieder in der Kritik. Dennoch: Für bestimmte Personengruppen kann sich das staatlich geförderte „Riestern“ nach wie vor lohnen. Zu ihnen gehören Menschen mit geringem Einkommen ebenso wie Alleinerziehende und Familien mit kleinen Kindern. Wichtigste Voraussetzung ist dabei allerdings, dass mindestens vier Prozent des Vorjahresbruttoeinkommens in den Sparvertrag eingezahlt werden, um von der staatlichen Förderung dieser privaten Vorsorge optimal zu profitieren.

Schulden abbauen

Bevor Geld für später angelegt wird, sollten vorher alle finanziellen Verpflichtungen getilgt sein. Hintergrund ist, dass Banken für Kredite Zinsen erheben, die oft höher sind als das, was Sparer an Rendite einnehmen.

Außerdem ist es ratsam, vor dem eigentlichen Investieren ins eigene Portfolio etwas Geld auf einem Festgeldkonto anzusparen. Das Geld dient dazu, plötzliche Ausgaben wie etwa eine Kfz-Reparatur bezahlen zu können, ohne gleich auf die eigentliche private Altersvorsorge zurückgreifen zu müssen.