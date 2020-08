Regen kommt für das Getreide zu spät

Unterm Strich gehören die Getreidebauern, deren Ernte bereits eingebracht ist, zu den Verlierern dieses Jahres. Nicht nur die Menge sei geringer; auch der Eiweißgehalt liege oft unter den für Qualitätsweizen notwendigen Werten.

Besser habe sich der Raps entwickelt, was daran liege, dass die Saat schon im Spätsommer 2019 ausgebracht wurde und darum von der Winterfeuchte profiert habe. Der Ertrag sei, so Tillmann , „ordentlich”. Mais, Kartoffeln und Zuckerrüben könnten in Ostwestfalen-Lippe an guten Standorten vermutlich durch die Regenfälle noch einen Schub erhalten.

Fehlende Erntehelfer verteuern Spargel- und Erdbeerernte

Was die Sonderkulturen im Bereich Obst und Gemüse betreffe, so gelte für Spargel und Erdbeeren in der Region das Gleiche wie auf Bundesebene: „Das größte Probleme für die betroffenen Landwirte war 2020 nicht das Wetter, sondern die Corona-Pandemie.“ Zwar habe die Politik dafür gesorgt, dass Erntehelfer in nennenswertem Umfang ins Land einreisen durften. Doch die Bedingungen, unter denen dies geschehen sei und unter denen die Wohn- und Arbeitsbedingungen neu organisiert werden mussten, hätten die Kosten für die Bauern stark in die Höhe getrieben.

Weniger Heu: Futterpreise schon gestiegen

Dagegen habe die monatelange Trockenheit, die auch in diesem Jahr herrschte, den Graswuchs erschwert. Entsprechend fielen die Heuernten unterm Strich erneut deutlich kleiner aus. Das habe Folge für die Viehwirtschaft, erklärte Tillmann. Zwar könne die Maisernte hinsichtlich der Futtermenge vor allem im Rinderbereich etwas Ausgleich verschaffen. Doch seien die Futterpreise schon gestiegen.

„Eigentlich müsste darum auch das Rindfleisch für die Verbraucher teurer werden“, erklärte der Vorsitzende des OWL-Bauernverbandes. Doch das sei kaum durchsetzbar. In der Corona-Pandemie sei die Nachfrage nach Rindfleisch wegen des Lockdowns in der Gastronomie gesunken. „In der privaten Küche wird Rindfleisch heute nicht mehr so geschätzt, wohl weil die Zubereitung deutlich mehr Zeit in Anspruch nimmt als bei anderen Lebensmitteln“, sagte Tillmann.

Während sich der Schweinemarkt nach den Turbulenzen durch die Entwicklung an den Schlachthöfen wieder etwas entspanne, gelte dies nicht für den Milchpreis. Er liege weiterhin deutlich unter dem ebenfalls schon niedrigen Vorjahresniveau.