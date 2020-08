Rückzahlung verschoben

Die nordrhein-westfälischen Behörden hatten im Zuge der Pandemie mehr als 430.000 Anträge von Solo-Selbstständigen und kleinen Unternehmen auf Corona-Soforthilfen genehmigt und insgesamt 4,5 Milliarden Euro ausgezahlt. Dabei zahlte NRW im Gegensatz zu anderen Ländern zunächst ohne große Prüfung jeweils den zulässigen Höchstbetrag aus. Anfang Juli begann das Land dann gemäß den Bundesvorgaben damit, von den Empfänger Auskünfte über ihren tatsächlichen Finanzbedarf einzuholen und die Rückzahlung zu viel gezahlter Gelder zu verlangen.

Verfahren nach Kritik ausgesetzt

Doch stießen die Abrechnungsvorgaben des Bundes bei Unternehmen, Kammern und Verbänden zum Teil auf hefige Kritik. Nordrhein-Westfalen setzte deshalb Mitte Juli das Rückmeldeverfahren zunächst aus.

Inzwischen seien in Gesprächen mit dem Bund aber deutliche Verbesserungen bei den Abrechnungsmöglichkeiten erzielt worden, sagte Pinkwart. So seien nunmehr auch Personalkosten von den Einnahmen absetzbar. Anfangs war der Bund hier davon ausgegangen, dass dieser Bereich durch das Kurzarbeitergeld ausreichend abgedeckt worden sei. Auch gestundete Zahlungen etwa für Mieten oder Kredite können nun bei der Berechnung des Soforthilfe-Anspruchs angerechnet werden. Darüber hinaus gebe es bei Zahlungseingängen im Förderzeitraum, die sich auf längerfristig erbrachte Leitungen beziehen, mehr Flexibilität bei der Bewertung, sagte Pinkwart.

„Förderprogramm für Steuerberater“

Unterdessen können Solo-Selbstständige sowie kleine und mittelständische Unternehmen seit dem 10. Juli im Anschluss an das Soforthilfeprogramm Anträge auf Unterstützung aus dem Programm der Bundesregierung für Überbrückungshilfen beantragen. Doch da gibt es Frust bei vielen Betroffenen. „Das ist in Wirklichkeit ein Förderprogramm für Steuerberater“, beklagte am Mittwoch eine Selbstständige im Gespräch mit dieser Zeitung.

Mit der Verpflichtung, dass die Anträge diesmal von Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern eingereicht werden müssen, will der Gesetzgeber offenbar Betrügereien verhindern. Viele von der Krise Betroffene würden deshalb wohl erst gar nicht in Erwägung ziehen, einen Antrag stellen zu lassen – auch weil viele Künstler, Medienschaffende und andere Solo-Unternehmer ihre Steuererklärung traditionell noch selbst machen. Die anderen müssten aber auch ihre Erklärung vorziehen – für den Einkommensvergleich von März und April 2019 zu 2020.

Nachteil für den, der aus dem Grund auf das Überbrückungsgeld verzichten will: Die Überbrückungshilfe Plus in Höhe von 3000 Euro durch Nordrhein-Westfalen, die nun auch den Lebensbedarf der Freiberufler berücksichtigt, ist an den allgemeinen Antrag gebunden.

Kosten auf 800 bis 1500 Euro geschätzt

Die Kosten für die komplette Abwicklung beziffert die Unternehmerin auf 800 bis 1500 Euro. Zwar übernehme auch hier der Bund in vielen Fällen 80 Prozent der Steuerberatungskosten – aber nur, wenn der Antrag letztlich auch bewilligt wird. „Wegen dieser Unsicherheit“, vermutet die Unternehmerin, „werden viele der zwei Millionen Solo-Selbstständigen in Deutschland wohl erst gar keinen Antrag stellen lassen und sich weiterhin versuchen selber durchzuschlagen.“